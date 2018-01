Undskyld, men det er altså helt ude i hampen.

At offentligt ansatte ikke må ryge i deres private hjem, hvis de har en hjemmearbejdsdag. Sådan er det i tre danske kommuner, der har totalforbud imod rygning i arbejdstiden, fortæller BT i dag. Altså også et forbud imod at ryge i eget hjem i arbejdstiden. Må de så heller ikke snuppe en øl i køleskabet til frokost, sluge en burger med flommefed flæskesteg eller svømme uden redningsvest i søen i en naturlig pause fra arbejdet, kunne man spørge.

Jeg har aldrig selv været ryger. Og i kampen imod rygning siges kun én type menneske at slås mere forbistret end os ikke-rygere: Forhenværende rygere er de sidste dages hellige. Jeg er bare hellig. Men den slags forbud er alligevel for langt ude.

Jeg fatter generelt ikke rygere. Fatter ikke, at de trods meterhøje advarselstegn suger livsfarlig røg direkte ned i lungerne. Frivilligt - i hvert fald i begyndelsen. Billederne af rygerlunger og lungekræft kender vi alle. Alligevel ryger 16 procent af befolkningen dagligt.

Da jeg var dreng, var tallet ganske vist langt større. Min fars død blev hjulpet godt på vej af cigaretterne. Dengang var ikke-rygere mærkelige og asociale. Jeg prøvede at ryge første gang i 10-års alderen med en legtøjspibe købt på en klassetur til Himmelbjerget, nu stoppet med tørt græs. Vi hostede os igennem den ude i min legekammerats hundehus. Senere prøvede jeg både Cecil, Prince og Mac Baren pibetobak, for de mærker røg mine venner, og det sejeste sted at være i skolefrikvartererne var rygerummet, et dystert rum uden vinduer, med nogle stole og så ellers vippende teenagere, der røg og spyttede modigt på de nøgne, grå betonvægge.

Jeg røg ikke, fik et enkelt sug en sjælden gang. Men jeg spyttede modigt på betonvæggen. Undskyld, skole. Men vi drenge var altså bare for seje; med skulderlangt hår, øreringe, diskostøvler, læderjakker og cowboyveste udenpå. Selv i dag kan jeg ikke lade være med at synes, at det ser sejt ud, når en voksen mand eller kvinde slænger sin krop op ad en bar eller væg med en cigaret nonchelant vippende i mundvigen. Jeg gør det bare ikke selv, for det er alligevel for dumt, når nu livet er skønt og gerne må vare lidt længere. At blive ryger er et valg for den enkelte. For nogle bliver det et langsomt selvmord, men det er deres valg.

Nogle taler for et totalt rygeforbud i Danmark. Selvfølgelig skal vi ikke have det. Voksne rygere er hverken pariaer eller kriminelle. Vi skal, som vi har gjort, fjerne røgen fra de rum, hvor passiv rygning kan gøre andre til ofre.

Men vi er på vej imod et formyndersamfund, når vi forbyder offentligt ansatte at ryge i deres eget hjem, blot fordi de har en hjemmearbejdsdag. Jeg forstår godt de arbejdsgivere, som vil have, at medarbejderne f.eks. forlænger arbejdsugen fra 37 til 39 timer, hvis han eller hun insisterer på en-to rygepauser om dagen uden for kommunens matrikel. Det er kun rimeligt, hvis der går tid fra arbejdsindsatsen. Men hvis medarbejderen selv betaler for pausen uden for huset, skal ingen da blande sig i, om han ryger, mæsker flødekager i sig, trutter på toilet, snakker i mobil eller gør noget helt femte.

Kræftens Bekæmpelse mener, at al arbejdstid uden undtagelser skal være røgfri. Det er enkelt med et totalforbud. Men det er også forkert. Vi kan og skal ikke regulere al adfærd med forbud. Heller ikke rygernes.

Selv om jeg stadig ikke fatter dem.