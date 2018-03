Mange (mænd) er godt og grundigt trætte af #MeToo. I min verden er det derimod godt og grundigt på tide, at vi får snakket om, hvor store forskelle der er på at gå igennem livet som kvinde og som mand. Denne kønsforskel ses måske især på de reaktioner, man får som debattør…

For nylig fik jeg en mail om, at der var en kommentar på min hjemmeside, der afventede min godkendelse.

Denne gang var det LiderligeBent (hans kaldenavn), der fandt det relevant at spørge: ’Hvor stor er din skede efter du har fået 7 børn’. Ikke. Så. Liderlige. Jeg valgte ikke at svare, selv om det kriblede i fingrene for at skrive noget i stil med: ’Hvor lille er din pik, siden du har behov for at skrive den slags?’, men jeg gjorde det ikke.

Jeg har heller aldrig svaret Kaj, en ældre fedladen mand, der igen og igen sender mig samme besked over Messenger: ’Vil du sex min tøse’, men efter et par gange blokerede ham.

Henrik måtte også kontakte mig efter en klumme om skilsmisse:

»hold kæft, du er dum at høre på. hold så din kæft om det forpulede ligestilling. uuh huu vi tjener ikke det samme som mænd. nej for i laver fucking ikke det samme, i er så ineffektive for helvede. hvor mange gange får kvinder retten til børn ved skilsmisse? ja 90% og det sagde du sjovt nok ik noget om din uduelige sæk.«

Kim har skrevet til mig flere gange og forsøger hver gang at få mig fyret: »Hej. Det er godt nok utroligt at du bliver ved med at få tale tid på TV2.

Du tror fordi at du har været skilt har børn med 100 mænd, at du tror alt. Du ved ikke en skid. Når man har små børn, så skal man også tag sig af dem, men i dag skal man jo alt muligt andet, yoga osv. Fuck nu det og være sammen med dine og deres børn.

Har sendt en klage til TV2. For du skal ikke have lov til at skrive så meget lort , få dig en blog,

Hilsen

En som synes du for meget opmærksomhed«

Og Steven (forkortet):

»Du tænker ikke en skid på børnene, men kun på dig selv ( ligesom alle andre kvinder som er over 40år, de vil skide på børnene, kun ego ego ego. ) …synes virkelig det er klamt at man slet ikke tænker på det barn som 20 år, måske mister sin mor, på grund af at man bare ville slå sig løs og tænke på arbejde frem til man er 40 år, og så vil man gerne have en familie, måske man skulle tænke lidt længere frem da man var lidt yngre…«

Listen over beskeder, hvor mænd kommenterer på min kusse eller mit sexliv er lang. Og oftest mener de, at hvis bare de fik lov at give mig en ordentlig omgang p.., så holdt jeg nok op med mit ’brok’.

Kommentarerne læser jeg aldrig, så ovenstående er kun det, jeg får personligt over mail, via min hjemmeside eller gennem Messenger.

Det er grænseoverskridende. Intet har dog på noget tidspunkt været så grænseoverskridende, som da en person lagde en konvolut i min postkasse, der kun kunne tolkes som en dødstrussel. Uden på stod mit navn og gadenummer. Inden i lå et cd-cover af Schubert med titlen ’Døden og pigen’ på tre sprog og inden i en lille afreven seddel med mit navn og mobilnummer. Nummeret var så desværre et af børnenes registreret i mit navn.

Jeg tager med det samme til politiet, der optager rapport, men ellers slår det hen, og jeg har aldrig hørt noget siden.

Jeg har dog ikke har fået flere trusler i mit hjem, da jeg omgående fik adressebeskyttelse, hvilket er mig meget imod, da jeg foretrækker at leve åbent og ærligt og ikke skjule mig. Jeg vil ikke leve i frygt, men da det og mit arbejde pludselig kan gå ud over mine børn, har jeg ikke andet valg.

Den historie kan mange offentlige kvinder desværre fortælle – især hvis de tillader sig at have en mening