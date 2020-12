Den er god nok.

De danske håndboldkvinder har udraderet Ruslands olympiske mestre og er i EM-semifinalen.

Altså decideret udraderet. Udspillet, tromlet ned under Boxens gulvbrædder og ja… Kørt ud på røv og albuer. For nu bare at kalde en spade for en spade.

Og vi skal altså mange år tilbage for at finde en så flot præstation fra kvindelandsholdets side.

Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard Vis mere Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard

Det er ganske enkelt et mesterstykke fra landstræner Jesper Jensen, der er i gang med en vanvittig imponerende slutrundedebut som dansk landstræner.

Vi taler om et dansk landshold, som har en grumset historik fra de seneste år, hvor man har kæmpet med tabermentalitet og store spillemæssige udsving i de afgørende kampe.

Men tirsdag aften var der ingen gummiben at spore, da presset var kolossalt, og kun sejren talte mod Rusland.

Det aftvinger stor respekt, og landstræner Jesper Jensen skal selvfølgelig have tonsvis af kredit for den måde, han har arbejdet mentalt med spillerne på.

Kort før EM var jeg på besøg hjemme hos landstræneren for at lave et større interview med ham, og her rundede vi nogle af de mange problemer, der har været på holdet i de seneste år. Og jeg kan huske, at jeg forlod hans hjem i Esbjerg med en fornemmelse af, at han var lige rigeligt optimistisk i forhold til det danske holds formåen.

Ikke at jeg var i tvivl, men nu er jeg da blevet mindet om, at Jesper Jensens viden om håndbold er større end min…

Tirsdag aften var den også større end hans rival på den russiske trænerbænk. Det var simpelthen en taktisk magtdemonstration fra Jesper Jensen, som havde indstillet det danske spil til perfektion over hele linjen.

Danmark var overlegne i alle facetter af spillet, og Jesper Jensen stod på sidelinjen som en anden Garri Kasparov og var hele tiden et par træk foran modstanderen. ‘Verdensklasse’ er et fattig ord, når landstrænerens indsats skal beskrives.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Så der skal sendes oceaner af ros og anerkendelse i retningen af landstræneren og spillerne.

Det hører med til historien - jo, det gør det altså! - at Rusland manglede et par store stjerner og ikke var i den stærkeste opstilling. Det kan danskerne jo ikke gøre for, så det skal ikke pille ved deres suveræne sejr. Men for helhedens skyld skal det altså nævnes.

Når vi er i den boldgade, kunne jeg faktisk godt lide, at Jesper Jensen efter opgøret langede lidt ud efter medier og eksperter for ikke at give spillerne netop anerkendelse nok for deres præstationer før kampen mod Rusland.

Det viser noget om den ærgerrighed, som brænder inde under huden på den ellers så kontrollerede træner.

Billetten til semifinalen betyder, at EM så ubetinget kan stemples som ‘en succes’ for Jesper Jensen og landsholdet, der nu står med ekstremt gode muligheder for at få den første danske medalje i syv år.

Men skal holdet hele vejen til finalen, skal man nu grave dybt og finde en endnu bedre præstation frem end mod Rusland. For det er mægtige Norge, som venter i semifinalen. Og de norske harpiks-jenter ser virkelig stærke ud i år. Læg dertil, at Danmark ikke har slået Norge i en betydende kamp siden 2002...

Nå, det skal vi nok få tid til at endevende i de kommende dage.

Lige nu skal Jesper Jensen og spillerne få lov at nyde denne triumf. Det fortjener de.