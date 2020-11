I de seneste år har jeg skrevet mange kommentarer om de mentale udfordringer, som det danske kvindelandshold slås med.

Vi har gang efter gang set til slutrunder, hvordan håndboldkvinderne kollektivt er klappet sammen i de afgørende øjeblikke.

Og når man slukker diktafonen og taler med aktører på eller omkring landsholdet, så fortælles der da også om en kultur, hvor der er en latent frygt for at fejle.

Viljen er der, men mange års dårligdom og fortidens spøgelser – i skikkelse af ‘De Jernhårde Ladies’ og en imponerende medaljehøst – hviler over holdet som en allestedsnærværende forbandelse.

Trods den viden har jeg været rystet over at se DR's dokumentar ‘Et landshold i knæ’.

Fortællingen om tiden under Klavs Bruun Jørgensen bliver udfoldet, og vi når at se de første par samlinger, efter Jesper Jensen har overtaget som landstræner.

Det store omdrejningspunkt – og det mest interessante – er dog de mange optagelser bag kulisserne fra VM i Japan, der endte med den helt store danske nedtur, efter en plads i OL-kval’en glippede i sidste sekund.

Her ser vi en række sekvenser fra omklædningsrummet og spillerhotellet, som skærer landsholdets problemer ud i metertykt pap.

Hele tiden veksler det mellem himmel og helvede. Spillere sidder og græder og er mundlamme, når de har tabt – men også når de har vundet. Flere fremstår helt apatiske.

Ja, det er nærmest én stor opvisning i at blive kylet rundt i alle afkroge af følelsesregisteret.

Forestil jer at skulle igennem en så drænende proces igen og igen under en udmarvende slutrunde – og samtidig skulle præstere på absolut topniveau i kampe hver anden dag. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Vi, der har mere ‘almindelige’ job, ville også have svært ved at levere vores bedste på arbejde, hvis vores mentale forfatning mest af alt mindede om kuglen i et flipperspil.

Selvfølgelig har DR taget det mest dramatiske med, for det er det bedste tv. Men det ændrer ikke på, at der slet ikke burde være så mange sekvenser at tage med, hvor holdet ikke er i vater.

På den måde understreger dokumentaren, at de mentale udfordringer har været – og fortsat er – den klart største forhindring for, at landsholdet kan indfri sit potentiale. Det mentale bundniveau skal simpelthen have et gevaldigt løft.

Jeg siger ikke, at en forbedring vil betyde, at man pludselig er notorisk medaljekandidat. Men vi bør kunne forvente en større stabilitet uden de pinlige udfald, som de seneste år har budt på.

Det positive er, at spillerne selv er bevidste om problematikken. Det samme er landstræner Jesper Jensen, og han har fokuseret meget på at justere på de mentale udsving, siden han satte sig på landstræner-taburetten i marts.

Men at dømme ud fra DR's dokumentar venter der ham en voldsomt stor opgave. Sandsynligvis den største i hele hans trænerkarriere.

Og lige om lidt får vi et fingerpeg om, hvor langt han er kommet med den mission, når Danmark spiller første EM-kamp på fredag.