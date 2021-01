Det lugter – nej, det stinker – af dansk VM-kvartfinale i Egypten.

Lørdag vil landsholdet formentlig booke billet til knockoutkampene, inden Mikkel Hansen og co. selv skal på banen og spille mod Japan.

Det sker, hvis Kroatien lever op til favoritværdigheden og slår Argentina. Skulle det ikke ske, hvilket vil være en sensation, så kan Danmark selv avancere til kvartfinalen med en sejr over Japan.

Det er vel at mærke et japansk hold, som har proklameret, at de sparer nogle af deres bedste spillere i kampen.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

VI kan godt høre det, ik’? Danmark kommer i den kvartfinale lørdag aften. Sådan er det.

På den måde er danskerne i gang med en historisk let fremmarch mod de rigtig sjove kampe. Kampene er indtil videre vundet med 13,5 mål i gennemsnit, og de rødhvide spillere kan faktisk stå i en situation, hvor de kvalificerer sig til kvartfinalen uden at have mødt et eneste europæisk hold.

Det fortæller en hel del om, hvor gunstig lodtrækningen har været.

Og når Danmark så møder en kompetent modstander i form af Kroatien på mandag, ja, så er der heller ikke for alvor noget på spil, fordi Nikolaj Jacobsens tropper allerede har snuppet en plads i kvartfinalerne.

Derfor er det begyndt at fylde noget i medierne, om det mon bliver en ulempe for Danmark, at man ikke har været under pres før slutrundens mest spændstige kampe.

Fra B.T.s side har vi også selv stillet landstræneren spørgsmålet. Men måske vi egentlig burde slappe lidt af – og lade være med at lede så intensivt efter et halvt hår i suppen?

For mens Danmark med bind for øjnene kan spankulere ind i kvartfinalerne, så står Norge på kanten af en fiaskoexit i mellemrunden. Et enkelt nederlag mod Frankrig i den allerførste kamp kan blive fatalt for Sander Sagosen og holdkammeraterne.

Jeg kan garantere jer for, at nordmændene er hysterisk misundelige over den situation, som det danske landshold befinder sig i.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Bevares, jeg tilhører da også dem, der er lidt i tvivl om, hvor gode Danmark egentlig er, når de møder en topnation. Men først og fremmest handler det om at komme frem til de afgørende kampe. Vejen derhen er vel ret beset lidt ligegyldig.

Og hvis vi nu kigger på det danske hold... Så er det vel ikke ligefrem sådan, at der mangler crunch time-spillere?

Niklas Landin og Mikkel Hansen er to af de bedste håndboldspillere, den her verden nogensinde har set. Henrik Møllgaard har en hvilepuls på syv, uanset hvor stort presset bliver. Lasse Svan har vundet alt, man kan komme i nærheden af at vinde. Mads Mensah, Morten Olsen kan flashe VM- og OL-guldmedaljer… Der er rigeligt med rutinerede danske spillere, som nok skal være der, når det gælder.

Ja ja, det havde da været fint nok at prøve at spille en kamp med lidt pres på for Mathias Gidsel, Jakob Holm og nogle af de andre uprøvede kræfter.

Men altså… Det vigtigste er da i første omgang at komme ind i kvartfinalerne.

Bare spørg Norge.