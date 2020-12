Det er egentlig ret simpelt.

Danmark skal vinde alle tre kampe i mellemrunden, og så er Jesper Jensens tropper i semifinalen.

Simpelt at forstå. Naturligvis knap så simpelt at føre ud i livet.

Heldigvis åbner landsholdet mod Sverige, som er den svageste modstander på papiret. Og i min optik skal håndboldkvinderne slå svenskerne. Længere er den egentlig ikke. Alt andet vil være en stor skuffelse.

Spiller for spiller er Danmark bedre. Stjerner som Isabelle Gullden og Nathalie Hagman er ikke helt, hvad de har været. Svenskerne har gang i et generationsskifte, og bevares, der er enkelte spændende spillere – men det er altså ikke skræmmende, hvad vores naboer kommer med.

Derudover er Sverige heller ikke ligefrem et hold, som evner at sætte en taktisk knockout ind. Der er tale om et klassisk 6-0-forsvar og et forudsigeligt angrebsspil.

Det mest overraskende, der er kommet fra landstræner Tomas Axnér under EM, er hans brok over kampprogrammet i mellemrunden.

Men en manglende evne til at læse et turneringsprogram er nok ikke noget, der får Jesper Jensen til at ryste i Puma-bukserne på den danske bænk.

Jeg er helt med på, at Danmark heller ikke har spillet sprudlende håndbold hele vejen og senest tabte til (meget stærke) Frankrig. Men jeg er stadig mere positiv end negativ over det, som danskerne har vist os ved dette EM.

Jesper Jensen ser ud til at have haft succes med at løfte bundniveauet, og vi har indtil videre været forskånet for nogle af de voldsomme udfald, der har præget dette landshold tidligere.

Samtidig virker holdet i god balance, og noget indikerer, at man har fået et skud ny energi af de udskiftninger, der er sket i truppen.

Sådan ser det i hvert fald ud på afstand.

Nu skal Danmark så bevise mod Sverige, at det er en mere permanent ændring, som er undervejs – at snakken om tabermentalitet stille og roligt er på retræte.

Samtidig er der stadig ting, som mangler at blive forløst i det danske spil. Eksempelvis kan kontraspillet fortsat blive bedre, og de danske højrebacker mangler for alvor at stemple ind i turneringen.

Og vigtigst af alt har vi stadig til gode at se Sandra Toft Galsgaard ramme sit tårnhøje niveau over en hel kamp.

Trods disse mangler har det helt overordnet set fornuftigt ud for Danmark indtil videre ved slutrunden.

Når vi har det in mente og kigger på Sveriges overkommelige niveau – ja, så er jeg altså optimistisk og tror på, at semifinaledrømmen fortsat lever, når der er fløjtet af fredag aften.