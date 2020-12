Danmark fik resultatmæssigt en perfekt start på EM. Og Jesper Jensen fik en drømmedebut i sin første slutrundekamp.

Vi kender alle klichéerne om en åbningskamp. Det er altid en svær størrelse, man er usikker på sit niveau, mange nerver - alt det der.

Og i en corona-vanvittig tid med EM-boble og tomme tribuner, så er det næppe blevet nemmere at ramme det rigtige spændingsniveau.

Men det gjorde Danmark mod Slovenien.

Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard Vis mere Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard

Jesper Jensen havde skruet på de helt rigtige mentale knapper, så vi så en relativt stabil indsats uden de store udfald, hvilket ellers har været det her holds helt store udfordring i de seneste år.

Det sidste kvarter af åbningskampen handlede jo reelt bare om, hvor stor den danske sejr skulle blive.

Jeg har lige umiddelbart svært ved at huske, hvornår vi sidst har set sådan et kampbillede med håndboldkvinderne, når de har mødt en nogenlunde kapabel modstander ved en slutrunde.

Så hatten af for det. Det var en rigtig god begyndelse.

Men ‘nogenlunde kapabel modstander’ er altså en ret central vending her. For det var det, Slovenien var. Og så heller ikke mere.

Det skriver jeg ikke for bare at være ham den sure journalist. Men jeg har stadig brug for at se det her landshold præstere mod en bedre modstander, før jeg for alvor er overbevist om, at vi skal lade optimismen eksplodere.

De danske spillere gjorde det, de skulle. Men heller ikke så meget mere end det. Og så var der altså stadig lidt for mange fejl til min smag. Heldigvis lavede slovenerne endnu flere, og det profiterede Danmark af.

Men midterforsvaret skal kittes bedre sammen inden næste kamp. Der var for mange danskere, som havde det svært i defensiven.

Og så skal Mette Tranborg simpelthen op i et højere gear, hvis hun skal fortsætte med at have så mange minutter på højre backen.

Jeg synes, hun spiller alt for meget alibi-håndbold. Det bliver sidelæns, ufarligt og lidt ligegyldigt. Og da hun samtidig krydrede det med to håbløse udvisninger – ja, så var det en dag lige til glemmebogen for hende.

Omvendt var det positivt at se, at hele 12 danskere kom på scoringstavlen, og derfor har mange spillere nu – selv om det ikke var sprudlende håndbold hele vejen – en fornemmelse af at være kommet godt i gang med turneringen.

Det er bestemt ikke et dumt udgangspunkt for kampen mod Montenegro. Men jeg forventer, at montenegrinerne – der har fået danske Kim Rasmussen som landstræner – kommer til at yde mere modstand, end Slovenien gjorde.

Derfor tror jeg, at Danmark skal finde lidt mere kvalitet frem, hvis det skal blive til endnu en sejr.