Jeg bliver sjældent beskyldt for at være jubeloptimist. Slet ikke efter et nederlag.

Men jeg er voldsomt opløftet på håndboldkvindernes vegne, selvom det blev til et nederlag mod Norge i EM-semifinalen.

For Norge er ren verdensklasse. Det skal vi huske på. Alligevel formåede danskerne altså at presse et toptunet og topmotiveret norsk mandskab i godt og vel 52 minutter, før finalebilletten endte med at fordufte.

Og den første halvleg, som Danmark leverede? Der går lang tid, før jeg glemmer den.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Jesper Jensen havde lagt en så genial plan, at selv Egon Olsen ville bøje sig i støvet. Og spillerne udførte den til perfektion inde på banen.

Intelligent angrebsspil, et murværk af en defensiv og forbilledligt returløb. Det var ganske enkelt en helstøbt indsats af det danske kollektiv.

Kvaliteten dalede en smule efter pausen - det må vi være ærlige at sige - men jeg vælger at fokusere på det positive her. For Jesper Jensen har haft forsvindende få samlingsdage med det her hold, siden han overtog landstrænerjobbet i marts, men han har alligevel rykket dem nærmest uvirkeligt langt på rekordtid.

Hvad kan det her ikke blive til, når landstræneren og spillerne for alvor får noget tid til at lære hinanden at kende og finpudse konceptet endnu mere?

Set i den kontekst er det svært ikke at drømme stort på landsholdets vegne. Også selvom overmagten i semifinalen endte med at blive for stor, da de norske kvinder rullede deres klasse og rutine ud i den afgørende fase.

Det er nemlig også værd at hæfte sig ved, at Line Haugsted, Mia Rej og de øvrige danskere havde moral til at hænge på, selvom nordmændene hurtigt åd det danske forspring i anden halvleg.

Den slags mental robusthed har vi ikke været vant til at se på et kvindelandshold, som i de seneste år har kæmpet gevaldigt med at håndtere modgang.

Men de bed fra sig, de danske spillere, og de faldt med æren i behold.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Nu skal EM lukkes ned med den første danske medalje i syv år. Jesper Jensen var da også befriende ærlig efter kampen, da han - med lidt andre ord - sagde, at det var et drømmescenarie at stå i en situation, hvor man kunne vinde en medalje ved at besejre upåagtede Kroatien.

Derfor skal kravet i bronzekampen også være en sejr.

For kroaterne, der er EMs helt store sensation, viste i semifinalen mod Frankrig, at der er udsolgt over hele linjen. Og så er det altså ikke et hold, der bør kunne drille danskerne.

Og selvom slutrunden som helhed allerede er en succes for Danmark, så vil det selvfølgelig give den bedste fornemmelse for spillerne at komme fra Herning med et sæt medaljer.

Samtidig vil det bekræfte følelsen af, at vi har set et EM, som meget vel kan blive et historisk vendepunkt for kvindelandsholdet.