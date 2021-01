Danmark har fået en perfekt start på VM.

Ikke så meget i forhold til sejrene over Bahrain og DR Congo. Det er selvfølgelig helt som forventet.

Men hvis vi nu lige hopper en tur ind i helikopteren og kigger overordnet på tingene, så har det hele artet sig rigtig fornuftigt for danskerne.

De to sejre er nemlig kommet i land på en meget overbevisende måde, hvor landsholdet er gået fra banen med en god fornemmelse i kroppen. Og det er slet ikke en selvfølge i den her slags kampe, hvor man møder uortodokse håndboldnationer.

For spillerne kan det ofte ende i usammenhængende spil, frustrationer og manglende flow. Det er noget, som håndboldherrerne tidligere har kæmpet med.

Men i Cairo Stadium Hall har det kørt gnidningsfrit indtil videre. Ja, Nikolaj Jacobsen har jo ikke engang været rigtig rasende endnu. Og vi plejer jo nu nok ellers at se landstrænerens temperament folde sig ud til de her slutrunder.

Hans mere afdæmpet optræden på bænken er naturligvis også en konsekvens af, at danskerne har formået at holde koncentrationen gennem næsten samtlige to gange 60 minutter, og det er faktisk det, jeg hæfter mig allermest ved.

Landsholdet virker ganske enkelt enormt meget i mental balance både på og udenfor banen. Og det er ret opløftende, når man tænker på det store corona-kaos, der har præget slutrunden indtil videre.

Danmark blev ramt af et chok, da Emil Jakobsen pludselig blev testet positiv - selvom det formentlig er gammel virus, der er identificeret - og så har forholdene på hotellet i Kairo jo mildest talt været skandaløse.

Mikkel Hansen og holdkammeraterne tager dog alt postyret med ophøjet ro. Der er truffet en klar beslutning om ikke at pive for meget over situationen, men i stedet holde fokus på det, de selv kan gøre noget ved. Og det har de gjort forbilledligt hidtil.

Vi skal huske på, at det var et hold, som floppede stort sidste år ved EM og nærmest ikke har været samlet siden - indtil de altså mødte ind i VM-træningslejren for et par uger siden. Men at dømme ud fra det, vi har set indtil videre, så er der dog ingen mentale ridser i lakken.

Nu venter så en gruppefinale mod Argentina, som - bevares - er et bedre hold end Bahrain og DR Congo, men sydamerikanerne har altså slet ikke set skræmmende ud i de første to kampe.

Derfor skal det naturligvis blive til en dansk sejr uden problemer, og så kan landsholdet tage fire point med over i mellemrunden, hvor der forhåbentlig kan skrues lidt op for sværhedsgraden, så vi kan se, om danskernes overskud også holder, når der bliver lidt mere spænding på måltavlen.