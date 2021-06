Tidligere i denne uge blev det annonceret, at kronprins Frederik stopper som aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Dermed når Kronprinsen 12 år som dansk repræsentant i IOC.

Men efter min mening burde han aldrig være trådt ind i det mest magtfulde politiske organ i sportens verden.

Valget om at stoppe før tid - han er oprindeligt valgt på et mandat frem til 2024 - er også svært at tolke på andre måder, end at kombinationen af at være IOC-medlem og kommende konge ikke ligefrem er ideel.

Hans aftryk er så godt som ikke-eksisterende, og jeg synes, det har været en skuffende omgang. Er der nogen, der kan huske, at Kronprinsen selv har været på banen med ét eneste markant standpunkt i sin egenskab af IOC-medlem i de seneste 12 år? At han har gjort en forskel? At han har været en vigtig stemme i debatten om, hvor sporten skal bevæge sig hen?

Jeg lytter meget gerne, hvis nogen mener, at det er tilfældet. Det er bare ikke min oplevelse.

I stedet er han gået i flyverskjul, når der har været kontroversielle sager. Nogle gange har han så - nødtvunget - stået på mål for håbløse IOC-beslutninger. Som dengang til OL i 2012, hvor man ville begrænse atleternes ytringsfrihed på sociale medier. Eller til OL i 2016, hvor han mente, det var helt fint, at de russiske atleter var med trods afsløringen af et skandaløst statsstøttet dopingprogram.

Den udmelding var i øvrigt direkte i strid med holdningen hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor Kronprinsen sidder i bestyrelsen på grund af sit IOC-medlemskab.

På den måde synes jeg, det er svært at finde ret meget at være begejstret for i hans tid i IOC. Men det kunne vi jo godt have sagt os selv på forhånd. For det har ganske enkelt ikke været foreneligt at være politiker og kronprins på én og samme tid.

Jeg er ikke i tvivl om, at hans intentioner selvfølgelig har været gode, men i virkeligheden var IOC-taburetten en uriaspost for Kronprinsen, for han har været (alt for) bundet af royal konduite og har ikke haft en reel mulighed for at sætte et aftryk.

En dansk repræsentant i IOC bør være i stand til at kæmpe politiske kampe og have klare holdninger, som man ikke er bange for at dele ud af. Vedkommende bør være tilgængelig og med til at præge den idrætspolitiske debat - og stå til regnskab for sine handlinger eller mangel på samme, når det er nødvendigt.

Jeg er helt med på, at Kronprins Frederik er en fantastisk repræsentant for landet, og for DIF har der sikkert været noget prestige forbundet med at have ham siddende i IOC - men på bundlinjen står, at hans tid ikke været imponerende.