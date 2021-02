Hvis nogen i går havde sagt til mig, at Mikkel Hansen ville skifte til Aalborg Håndbold, så havde jeg nægtet at tro dem.

Det havde jeg helt ærligt ikke fantasi til at forestille mig.

Superstjernens comeback i den danske liga er ganske enkelt et granatchok – forstået på en positiv måde.

Det er hævet over enhver diskussion, at det er det største klubskifte i den danske håndboldhistorie.

I min optik skal vi kigge på Brian Laudrups retur til FC København og Prebens Elkjæs ditto til Vejle for at finde noget, der matcher.

Vi snakker om en af de bedste håndboldspillere, verden nogensinde har set. En mand, der tre gange er kåret til klodens bedste.

Og nu har han valgt at vende hjem til den danske liga og slutte sin karriere her, selvom han har kunnet vælge mere eller mindre frit på øverste hylde.

Ja, Mikkel Hansen er 34 år, når han kommer tilbage til Danmark næste sommer, men jeg er fuldstændig sikker på, at han til den tid fortsat er blandt verdens allerbedste.

Og udtalelserne om, at han går efter at vinde Champions League med Aalborg, indikerer da også, at det er en topambitiøs Mikkel Hansen, der kommer til Nordens Paris.

Alt andet ville også ligne ham meget dårligt.

Tilgangen af Mikkel Hansen er på alle måder et historisk scoop for Aalborg Håndbold, og direktør Jan Larsen bør være sikret fri bar i Jomfru Ane Gade resten af sit liv efter den her handel.

Det er nordjysk købmandsskab, når det er bedst.

I det hele taget er der nogle ekstremt interessante perspektiver i Aalborg lige nu.

Som vi kunne afsløre her på B.T., så kommer Mads Mensah til at gøre Mikkel Hansen selskab i Aalborg. Man har i forvejen erfarne Henrik Møllgaard og en række danske og svenske landsholdsspillere, ligesom stortalentet Mads Hoxers underskrift er sikret.

Derudover er klubben i dialog med flere store nordiske navne, og der begynder at tegne sig konturerne af et hold, som vil være en fast bestanddel af den absolutte top i Europa – og har en seriøs mulighed for at række ud efter en plads i Final 4.

Og jeg er helt sikker på, at Mikkel Hansen kommer til at tiltrække spillere af en kaliber, som Aalborg ikke ville kunne få uden Hansens stjernedrys.

Det er en kæmpe gave for dansk håndbold at få sådan et flagskib – med ultra populære Mikkel Hansen i spidsen. Aalborg vil trække fulde huse til hver eneste kamp, og alle kommer til at vinde på det her.

I hvert fald kommercielt.

For der vil selvfølgelig være konkurrenter i toppen af ligaen, som nok lige synker en ekstra gang over udsigten til det, der lige nu foregår i Aalborg.

Reelt er der tale om en magtdemonstration – endda en ret vild en af slagsen – som indikerer, at nordjyderne har tænkt sig at tage patent på DM-guldet.

Som dobbelte mestre er Aalborg selvfølgelig allerede holdet, alle måler sig med, men fremover vil det blive endnu mere udtalt.

Det ligner et meget klart forsøg på at indtage tronen i samme suveræne stil, som AG København og til dels KIF Kolding København gjorde det i sin tid.

Men holdbarheden virker noget mere overbevisende i Aalborg, hvor snusfornuftige Jan Larsen har fuldstændig styr på biksen.

Og med tilgangen af Mikkel Hansen har han nu taget sin klub til et nyt niveau, hvor Aalborg kan drømme om at udrette ting, som intet andet dansk klubhold nogensinde har gjort.