Lad mig bare starte med at slå fast: Norge er storfavoritter i semifinalen mod Danmark.

Det vil være en kæmpe sensation, hvis danskerne kan besejre de suveræne nordmænd – også langt større end triumfen mod Rusland.

Ja, en dansk sejr vil sende chokbølger gennem hele håndboldverdenen. Det er dér, vi er.

Efter et par slutrunder, hvor man har måttet undvære nogle af stjernerne, så stiller Norge med hele kavaleriet ved dette EM.

Og så er håndboldjenterne altså en skræmmende størrelse.

Men … Danmark har en lillebitte chance. Hvis nogen havde smidt den påstand i hovedet på mig før EM, så ville jeg tro, de var gået for hårdt til julesnapsen.

Det kræver dog den bedste landskamp i mange, mange år, hvis Danmark skal drille Norge.

Optimismen skal vi selvfølgelig finde i det gode spil, vi har set fra dansk side indtil videre i Boxen. Men det hele skal lige have et par nøk op mod nordmændene.

Nora Mørk og de norske stjerner skal ramme en offday, hvis Danmark skal have en chance. Sådan lyder vurderingen fra B.T.s sportskommentator, Søren Paaske. Foto: Bo Amstrup Vis mere Nora Mørk og de norske stjerner skal ramme en offday, hvis Danmark skal have en chance. Sådan lyder vurderingen fra B.T.s sportskommentator, Søren Paaske. Foto: Bo Amstrup

Et kig i statistikkerne viser lidt om, hvad det er for en brutal modstander, der venter.

Norge har vundet sine EM-kampe med 11,5 mål i snit og er turneringens mest scorende hold med 205 mål. Til sammenligning har danskerne nettet 166 gange.

Nordmændene har lavet 45 kontramål – danskerne kan prale af 18 på samme konto.

Samtidig står Norge noteret for et snit på beskedne 7,8 tekniske fejl – Danmark har 11 – pr. kamp, og det er uhørt få. Særligt når man tænker på, at Norge spiller med en fart, som havde de konstant en sværm af rasende hvepse efter sig.

Nå, tilbage til Danmarks spinkle chance, inden vi stirrer os blinde på de norske fortrinligheder.

Det kræver først og fremmest, at Sandra Toft rammer en af den slags aftener, hvor alle bliver enige om, at hun er verdens bedste målmand.

Dernæst kræver det, at Line Haugsted endnu en gang binder forsvaret sammen til en bundsolid enhed.

Og så kræver det så intelligent angrebsspil, at det udløser øjeblikkelig optagelse i Mensa. For Danmark skal undgå at smide bolden væk i angrebet og blive kværnet i den norske kontramaskine. Det er den vigtigste nøgle af alle.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Derudover er den lidt nedslående virkelighed også, at Norge skal ramme en dårlig dag.

Stine Bredahl Oftedahl, Nora Mørk – og hvad de norske stjerner nu ellers hedder – må ikke levere på topniveau. For så kan Danmark ikke vinde. Uanset hvor godt Jesper Jensens tropper måtte præstere.

Men får danskerne det hele til at spille, og løber Norge nu ind i en offday … Så kan det blive en sjov aften i Boxen.

Og der er vel sket mærkeligere ting i år, end at de to scenarier går i opfyldelse?