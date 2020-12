Så gik den ikke længere.

Frankrig var - lidt som ventet - for gode i gruppefinalen og tildelte Danmark det første nederlag ved EM.

Det betyder, at landsholdet kommer over i mellemrunden med to point og dermed er pisket til at vinde alle tre kampe, hvis de skal gå hele vejen til semifinalen.

Set fra min stol var der tæt på at være klasseforskel i anden halvleg. Her manglede danskerne simpelthen den sidste kvalitet i begge ender af banen for at skabe spænding om udfaldet i de sidste minutter.

Trods det - og nu lyder jeg måske som en rødhvid klaphat med et tastatur - tillader jeg mig faktisk at være relativt optimistisk før mellemrunden.

For Frankrigs forsvarende europamestre er altså et fremragende hold, når tingene spiller for dem, hvilket langt hen ad vejen var tilfældet tirsdag aften i Boxen.

Alligevel formåede danskerne - næsten - hele tiden at hænge i, og havde man været skarpere på straffekast, så kunne der for alvor have været spænding om resultatet.

Helt overordnet var effektiviteten et problem for danskerne, som spillede sig frem til et fornuftigt antal chancer mod et fransk forsvar, der på de gode dage er det bedste i verden. Danmark brændte bare alt for meget på keeperen Leynaud, som i øvrigt også kan kalde sig en af klodens fremmeste til sit job.

Derudover manglede landsholdet også de nødvendige redninger fra Sandra Toft, hvilket er tæt på altafgørende, hvis danskerne skal slå de bedste nationer i verden.

Men hvis Toft-magien dukker op i mellemrunden, og skytterne samtidig får højnet scoringsprocenterne i angrebet, så er der altså spændende EM-perspektiver.

Danmarks program hedder nu Spanien, Sverige og Rusland, og det er en perfekt rækkefølge for danskerne.

Som Spanien og Sverige har præsteret indtil videre ved EM, så har jeg Jesper Jensens tropper som favoritter i de to kampe.

Vinder man de to, tyder meget på, at Danmark og Rusland i den sidste kamp skal møde hinanden i en direkte duel om en semifinaleplads.

Det scenarie ville jeg gerne have solgt slutrunden for på forhånd.

Rusland er stadig et klassemandskab og vil være favoritter mod Danmark. Ingen tvivl om det. Men russerne er uden to af deres helt store profiler og ser generelt mere medgørlige ud, end de har gjort det ved de seneste slutrunder.

Og så er det i øvrigt også et plus for Danmark, at man nu har to hviledage inden første opgør - og derefter er der så en enkelt hviledag mellem kampene.

Derimod skal Rusland og Frankrig - mellemrundens to gruppevindere - lægge ud med at spille to kampe på to dage, hvilket selvsagt ikke er optimalt.

Frankrigs landstræner, Olivier Krumbholz, kaldte det efter sejren over Danmark for ‘en skandale’, og jeg forstår ham godt. Selvfølgelig er han rasende. Det giver ingen mening, at man på den måde skal straffes som gruppevinder.

Men det er jo klassisk EHF. Det er blot endnu en dårlig beslutning - jeg ved godt, at det her med kampprogrammet var bestemt på forhånd - i en lang perlerække af elendige beslutninger i forbindelse med det her EM.

Nå, men kampprogrammet kommer altså ikke til at bekymre Danmark og Jesper Jensen. Til gengæld bør det bekymre landstræneren, at kontrafasen ikke fungerede optimalt mod Frankrig.

Line Haugsted er udpeget til at være dirigent i den del af spillet, men Viborg-spilleren var alt for usikker. Og i det hele taget har hun ikke imponeret mig i den funktion her ved EM. Det bliver for usikkert, for tøvende og med for dårlig kvalitet.

Danmark får brug for flere kontramål, end man fik sat ind mod Frankrig, så noget skal ske på den front.

Men på bundlinjen står efter gruppespillet, at der er flere positive end negative ting, og det har ikke ligefrem været en selvfølge med det her hold i de seneste år.

Derfor synes jeg, der er grund til en vis optimisme.