Vi havde ventet i 14 måneder, da Kasper Hjulmand i mandags stillede sig frem i spotlyset og for alvor markerede sig som landstræner med udtagelsen af sin første landsholdstrup.

Tilløbet har været historisk langt, siden han i juni sidste år blev præsenteret som Åge Hareides afløser.

Det har givet masser af tid til spekulationer og debat om, hvad Kasper Hjulmand ville gøre med nationens fodboldflagskib.

Hvordan vil han spille? Hvad bliver ændringerne i forhold til Hareide? Hvad er det Hjulmand'ske aftryk?

Men alle os, der havde regnet med at få svar – ja, vi blev altså voldsomt skuffede. For Kasper Hjulmand ville ikke fortælle noget som helst om, hvordan landsholdet kommer til at spille med ham ved roret. Ikke ét pip. Ingen taktiske tanker, ingen formationer. Ingenting.

Det er simpelthen ikke godt nok. Og så er det helt ude af trit med det image, som DBU forsøger at give landsholdet.

Når vi så samtidig husker på, at Kasper Hjulmand havde enormt travlt med at distancere sig fra 'FC Nordsjælland-tiki-taka-boldmassage'-prædikatet i juni, da han var på interview-turne hos de landsdækkende medier, så giver det endnu mindre mening.

Det ville da være oplagt at fortælle i overordnede termer om hans idéer for landsholdet for at få afmystificeret noget af det, han selv virker til at opfatte som fordomme.

Men i stedet spiste han os af med floskler om, at han vil fokusere på at få det optimale ud af hver enkelt spiller… Hvilken træner vil ikke det? Jeg har svært ved at forestille mig, at det er den slags banaliteter, han har solgt sig selv på i jobsamtalerne med Peter Møller.

Jeg har det også stramt med Hjulmands forklaring om, at han skal 'snakke med landsholdet', før han siger noget om, hvordan han gerne vil spille. Kasper Hjulmand har haft flere samtaler med de bærende profiler – det har han selv fortalt. Har han virkelig ikke præsenteret sit fodboldmæssige projekt for Schmeichel, Eriksen og Kjær i de snakke? Hvad i alverden har de så talt om?

DBU har som erklæret mål, at landsholdet skal være mere populært, mere folkeligt og mere i øjenhøjde med danskerne. Som i de gode gamle dage. Og Peter Møller har igen og igen fremhævet vigtigheden af den mission, siden han blev ansat som fodbolddirektør i 2018.

Sloganet 'En del af noget større' taler jo også sit eget tydelige sprog om fodboldunionens fokus.

Set i det lys er det for mig ubegribeligt, at den nye landstræner begynder sin regeringsperiode med at være i defensiven rent retorisk.

Kasper Hjulmand er uomtvisteligt en dygtig fodboldfaglig træner, men hvis han skal hjælpe DBU i kampen om at gøre landsholdet til folkeeje igen, så er det ikke nok at være en tilknappet fodboldprofessor. Han spiller en central rolle i forhold til at definere udtrykket, og derfor er han også nødt til at give noget af sig selv og invitere os alle sammen – bare en smule – med ind i sine overvejelser.

Jeg er helt med på, at han har stillet op til interview, deltaget i 'Aftenshowet', lavet podcast og senest udgivet en bog. Men det handler ikke kun om at stille op. Det handler i endnu højere grad om, hvad man siger, når man har ordet.

Det er ikke ligefrem folkelighed og øjenhøjde, der har kendetegnet kommunikationen i Kasper Hjulmands trænerkarriere indtil videre. Og det var heller ikke den måde, han kom fra start på som landstræner.

Det klædte hverken Hjulmand eller DBU.