Superligaen er tilbage - og den er det på den mest 2020-agtige måde, man kan forestille sig. Med bizarre corona-protokoller, fans på stadion via Zoom og dyttende jubel på en græsplæne langt fra stadion.

Bolden ruller som et tegn på endnu et lille skridt tilbage mod lysere og mere normale tider. Heldigvis for det! Nu ved vi, hvordan det er - og hvordan det bliver.

Misforstå mig ikke. Det er fantastisk, at vi har fået Superligaen tilbage. Men det står også klart, at vi kun har fået den halvt tilbage.

Ja, spillerne er tilbage, og vi kan se kampene på tv. Vi kan igen snakke meskerskabschancer, top seks og nedrykning med begejstring i stemmen. Og vi kan glædes over flere klubbers opfindsomhed for at bringe fodbolden nærmere de fans, der i næsten tre måneder har tørstet efter den.

Det er vanvittigt dejligt. Men Superligaen er først helt tilbage, når tilskuerne er tilbage på de danske stadions.

Vi vidste det jo egentlig allerede. Men trods Zoom-fans og forloren lyd er det krystalklart, at kulissen betyder alt i fodbold. Uden fansene mister Superligaen og fodbolden værdi og appel. Og meget af det!

Når vi engang er på den anden side af alt det her, er min forhåbning, at klubberne vil gøre endnu mere for at tilgodese deres fans og gå endnu længere for at få så mange mennesker på stadion som overhovedet muligt.

For hvad er det, man siger? 'Man ved ikke, hvad man har, før man har mistet det', hedder det vist.

Nu ved Superliga-klubberne, hvordan det er at undvære fansene - og fansene ved, hvordan det er at undvære både fodbolden og stadionoplevelsen. Det må have skabt en fælles afhængighed og et fælles savn, som kommer til en form for forløsning, når portene igen åbnes til de danske stadions.

Nu er det op til politikerne, hvornår det sker. Det står klart, at Superligaens corona-protokoller allerede virker forældede og utidssvarende.

Det er svært ikke at krydse fingre for, at Mette Frederiksen og co. ikke mener, at det samme gælder beslutningen om at udelukke fansene fra at se bolden rulle fra nærmeste hold - og ikke via zoom eller gennem en bilrude.