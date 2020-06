Sikke et antiklimaks!

Gennem de seneste år er vi blevet vænnet til masser af spænding og drama på sidste spillerunde i grundspillet. Vi har set et hold, der - måske - tabte med vilje, og vi har set et absurd målmandsdrop sende én klub i slutspillet og en anden ned i nedrykningsspillets mørke. 26. runde har været noget af det mest ophidsende og positive i den Superliga-struktur, der så dagens lys for nogle år siden.

Søndag eftermiddag fik vi igen glæden af syv kampe på samme tid i sidste runde. Men spændingen om pladserne i mesterskabsspillet var væk. Den forsvandt allerede sidste weekend, og når spændingen er væk, løber dramaet som oftest samme vej.

Det, der var på spil var i store træk 8.-pladser og 13.-pladsen. Den slags er svære at sælge og lige så vanskelig at hidse sig op over, når ingen af delene udløser noget definitivt. Især uden tilskuere rundt omkring på de syv stadioner.

FC Midtjyllands Evander Ferreira dribler forbi FC Nordsjællands Mikkel Rygaard under 3F Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Right to Dream Park i Farum, søndag den 7. juni 2020. Kampen endte med en sejr på 1-0 til FC Midtjylland. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FC Midtjyllands Evander Ferreira dribler forbi FC Nordsjællands Mikkel Rygaard under 3F Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Right to Dream Park i Farum, søndag den 7. juni 2020. Kampen endte med en sejr på 1-0 til FC Midtjylland. Foto: Niels Christian Vilmann

Ret skal være ret. Vi fik både mange og gode mål, vi fik røde kort - og der blev byttet lidt rundt i den tungere ende af Superligaen her i sidste runde. Det har stor betydning for klubber som Horsens, der igen imponerede stort med en sejr over Brøndby, og Esbjerg, der trods et nederlag i Odense stadig kan redde livet. Men for den lidt mere neutrale iagttager nåede vi ikke de højder på spændingskurven, vi har set de foregående år. Det ville måske også være for meget at forlange. Men man bliver jo forvænt!

Fra næste weekend lurer mesterskabsspil og nedrykningsspil. Og selv om der måske også her skal ledes en smule efter spændingen, lurer der masser af gode historier de kommende syv uger.

Guldduellen er én. Selv om FCK til sidst var lige ved at smide point mod Randers, er det et bedre FCK-hold, vi ser nu, end det der startede Superliga-foråret med sølle fire point i fire kampe. Der er lige nu ni point op til FC Midtjylland, der kom tilbage på vindersporet med en professionel sejr over stærke FC Nordsjælland. Det er ikke neglebidende spændende, men der skal ikke meget til, før vi får en reel guldkamp.

FC Nordsjælland er en af klubberne i kampen om bronzen, som også bliver værd at følge de kommende 10 kampe. Brøndby skuffer stort, hvis de ikke tager den tredjeplads, som er den glasklare målsætning. Omvendt er AGF lige nu i en overraskende pole position til en medalje, som næsten vil være lige så overraskende som den vil være euforiskabende i Aarhus. Kan vi få en duel mellem AGF, Brøndby og FC Nordsjælland med AaB som en dark horse, bliver det interessant. Det er store og meget forskelligartede klubber.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I nedrykningsspillet er det åbenlyst interessante, hvem der rykker ned og hvem der scorer endnu en Superliga-sæson. Silkeborg er så godt som nede, mens Esbjerg skal bruge en knallert af en sommer for at få lov at spille fodbold på første klasse i næste sæson.

Nu venter kulminationen på sæsonen. En kulmination, der ikke bliver mindre sjov af de mange unge spillere, som lige nu stjæler billedet i Superligaen. Jeg glæder mig voldsomt til at se Mohamed Daramy, Kamal Deen, Mohammed Kudus, Mikkel Damsgaard , Mikkel Kaufmann, Evander og flere andre hen over en heltisk Superliga-sommer.