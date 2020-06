Kasper Hjulmand har endnu ikke trænet det danske landshold ét eneste minut. Alligevel har han allerede fundet ud af, hvad det vil sige at sidde i et af nationens mest eksponerede jobs - og han har desværre allerede dummet sig.

Den nye landstræner var mandag ude i et frontalangreb på bettingbranchen. En branche, som hvert år spytter millioner ind i dansk fodbold - og ind i Hjulmands egen arbejdsgiver, DBU.

I Radio4s podcast ‘Fremkaldt’ går landstræneren op mod cocktailen af betting og sport og opfordrer direkte til at forbyde reklamer for spil. De reklamer, som DBUs storsponsor Danske Spil hver dag spytter ud over tv-kanaler, hjemmesider og andre tilgængelige kanaler.

Hjulmands tanker og ord er både ærlige og hæderlige, og han har - fuldt fortjent - fået mange skulderklap, siden ordene første gang ramte æteren mandag morgen.

Udadtil har den nye landstræner altså vundet. Men indadtil har han trådt i spinaten og gjort sig sårbar. Det er alt andet lige ikke en optimal start bare en måneds tid inde i jobbet.

Grunden er ligetil. Uanset hvad DBUs kommunikationschef Jakob Høyer siger, er Hjulmands ord et angreb på en af DBUs største partnere og sponsorer, Danske Spil - og dermed også et indirekte angreb på DBU selv. Det er sjældent populært hos en arbejdsgiver at blive undsagt af en medarbejder. Sådan forholder det sig naturligvis også i DBU.

DBU og Jakob Høyer har siden udtalelserne så dagens lys været ude med damage control og opbakning til Kasper Hjulmand. Men i kulissen er historien naturligvis en anden.

Han vil måske ikke erkende det, men jeg er ret så sikker på, Kasper Hjulmand har fortrudt sine ytringer. Det er stensikkert præcis sådan han mener, men han har formentlig hurtigt fundet ud af, han ikke skulle have sagt det højt.

Nu står DBU med et forklaringsproblem overfor Danske Spil og et forklaringsproblem over for danskerne. For hvordan kan man have en Oddset-reklame på træningstøjet, når landstræneren - der er unionens største profil og ansigt udadtil - offentligt har vendt tommelfingeren ned over for betting og bettingreklamer? Det skaber støj.

På samme måde kommer det på bagkant af Hjulmands ord til at se mærkværdigt ud, når landstræneren, der altså er imod reklamer for spil, selv tropper op med Oddset på maven til træninger og pressemøder.

For det kommer han ifølge Jakob Høyer til. Og dermed kommer Hjulmand indirekte til at gøre præcis det, han siger, han ikke vil; opfordre til betting.

For nogle måneder siden havde DBU en landstræner, der ikke ville bære et halstørklæde. Nu lader det til, de har en ny landstræner, som ikke vil bære en trøje. Men bliver tvunget til det. Det er en sag, DBU - og Kasper Hjulmand - helst havde været foruden.