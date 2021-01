Viktor Axelsen er vinderen af B.T. Guld 2020! 40 af Danmarks bedste sportsfolk har kåret badmintonstjernens sejr i All England som den største danske præstation i et sportsår, der bestemt ikke blev som alle de andre.

Fire dage efter, Mette Frederiksen første gang lukkede Danmark ned, gav Viktor Axelsen alle os, der elsker sporten og store danske idrætspræstationer, en tiltrængt anledning til at juble, da han sejrede i den ikoniske turnering for første gang.

Vi har savnet så mange ting i et 2020, der stod i skyggen af en verdensomspændende epidemi. Socialt samvær, en normal hverdag og ufatteligt meget andet. Coronaen har taget både ofre og gidsler og har for mange mennesker gjort vejen til et smil længere.

Sport og store sportspræstationer kan fantastisk mange ting - og mange af dem er direkte modsætninger til mange af de følgevirkninger, coronaen har haft. Det handler om fællesskab - ofte med mennesker man ikke kender - og er en genvej til smilet. Sporten er dér, hvor man kaster sig i armene på en fremmed på tilskuerrækken bagved og griner af at få en lunken fadøl i nakken.

I 2020 vandt Axelsen den prestigefyldte All England-turnering efter finalesejr over taiwaneren Chou Tien Chen. Nu er han også vinder af B.T. Guld.

B.T Guld er sat i verden for at hylde de præstationer, der får glæden, fascinationen og stoltheden til at boble. Og den er uddelt af alle dem, der står bag de præstationer. Nu tilhører prisen Viktor Axelsen, der snuppede den foran en fremragende Søren Kragh-Andersen og et dansk banelandshold, der på dybt imponerende vis vandt både VM-guld og satte flere verdensrekorder.

Axelsen fik os til at glædes i 2020, og han leverede en præstation, der sikrer ham en plads i historiebøgerne. En formidabel præstation.

Heldigvis fik vi store sportsøjeblikke i 2020. I 2021 venter mange flere. Om lidt er der VM i håndbold, til sommer er der både EM i fodbold og et OL i Tokyo - og der venter talløse andre anledninger til smil på læben og i øjnene og oprejste hår på armene. Heldigvis. For vi har brug for dem..

Tusind tak til atleterne, udøverne, sportsfolkene, der leverer ammunitionen til de følelser og øjeblikke. Og et gigantisk tillykke til Viktor Axelsen med B.T. Guld-prisen 2020.