En lovestorm.

Det er, hvad der kommer til at ramme det danske landshold de kommende dage. Vi danskere kommer til at overdænge vores landshold med kærlighed og sympati. Og holdet har fortjent hver eneste kærligheds- og støtteerklæring.

Der har allerede været skrevet og sagt meget om den måde, Simon Kjær, Kasper Schmeichel og resten af holdet bar sig selv på i de frygtelige minutter lørdag aften, hvor Christian Eriksen kæmpede for sit liv. Det var unikt!

Kjær og Schmeichel var kæmper. Giganter. Resten af holdet kæmpede alt de kunne i en kamp, de aldrig skulle have spillet. Mens deres gode ven lå på Riget bare et par hundrede meter derfra.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Kasper Hjulmand og Peter Møller har ret. Det danske landshold skulle aldrig være gået tilbage på banen søndag aften. De skulle være kørt hjem til lejren i Helsingør, i stedet for at spille resten af en kamp, der på det tidspunkt intet betød. Uanset hvad UEFA sagde, skulle hensynet til spillerne have vægtet højere end alt andet.

Den slags er nemt for mig at sige i bagklogskabens lys. Det er sværere at erkende.

Det var ikke desto mindre, hvad Hjulmand og Møller gjorde på et meget rørende pressemøde søndag eftermiddag.

Dén erkendelse viser et enormt format. Og den er bare endnu et bevis på det format, både landsholdet, men også landsholdets ledelse har vist det seneste vanvittige døgn.

På de to pressemøder, Hjulmand har optrådt ved, siden Eriksen faldt til jorden i Parken, har han vist en enorm omsorg, følsomhed og værdighed på én og samme tid. Han har sagt præcis det, der skulle siges – og på den helt rigtige måde. Peter Møller har gjort præcis det samme.

Det danske landshold har vundet masser af sympati overalt i verden det seneste døgn. Men vigtigere endnu har de grebet en uhyggelig, frygtelig og helt igennem umulig situation forbilledligt an. Og de har gjort det hele for Christian Eriksen.

Jeg har sjældent været mere stolt af det danske landshold og alle på og omkring det. De har hver og en fortjent at blive båret frem mod torsdagens kamp mod Belgien på en bølge af rød-hvid kærlighed. Præcis som Christian Eriksen har det.