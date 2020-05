Har man en smule indsigt i dansk håndbold, vidste man godt, hvordan mandagens afstemning i DHFs repræsentantskab ville ende.

Selvfølgelig gik repræsentantskabet - der består af breddefolk og amatører - ikke imod forbundets egne anbefalinger.

Var der i ramme alvor nogen, der havde troet på det?

Derfor betyder proforma-afstemningen, at vi nu igen har en dansk mester i håndbold.

Søren Paaske, håndboldkommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard Vis mere Søren Paaske, håndboldkommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard

Det fik vi første gang 7. april, da DHFs prof-udvalg på grund af corona-pandemien lukkede sæsonen ned og uddelte medaljer samt billetter til op- og nedrykning ud fra de aktuelle stillinger i ligaen og 1. division. Selvom grundspillet ikke var færdigspillet.

Den beslutning blev anket til Håndboldens Appelinstans af Nordsjælland, EH Aalborg og Odder, der alle trak sorteper og blev dømt til nedrykning.

5. maj fik de tre klubber så medhold, og prof-udvalgets beslutning blev erklæret ugyldig, hvilket resulterede i, at der pludselig ikke var hverken mestre eller nedrykkere i ligaerne.

Siden har alt været kaos i dansk håndbold. Og tag ikke fejl; det er det stadig.

Vi er nemlig kun nået til anden akt, og der er mindst tre i den her forestilling.

For trods repræsentantskabets blåstempling af den oprindelige beslutning er det DIF-Idrættens Højeste Appelinstans - også kendt som Idrættens Højesteret - der kommer til at afgøre klubbernes skæbne.

Allerede i fredags ankede Nordsjælland, EH Aalborg og Odder nemlig til DIF.

Det gjorde de, fordi de godt vidste - ligesom alle andre i Håndbolddanmark - at afstemningen mandag aften ikke ville falde ud til deres fordel. Og fordi de samtidig var bekymret for, at det ville svække deres sag, at de ventede til efter afstemningen.

Nu håber de tre klubber at få medhold, og at DIF-Idrættens Højeste Appelinstans sender sagen tilbage til Håndboldens Appelinstans, hvor den så skal behandles én gang til.

Alene sagsbehandlingen i DIF kan tage to måneder. Og skulle den derefter blive sendt tilbage til Håndboldens Appelinstans, så flirter vi altså faretruende meget med, at vi først har en afgørelse tæt på starten på den nye sæson - måske endda efter, at kampene er gået i gang.

Forestil jer scenariet, hvor vi har spillet to runder i turneringerne, og så bliver det afgjort på skrivebordet, at Nordsjælland faktisk skal spille i ligaen og ikke 1. division…

Vi har allerede gang i en farce, vi ikke har set magen til tidligere, og den dårlige nyhed er, at det kan blive meget værre endnu.

Den gode nyhed? Den er… Nej, vent. Der er ikke nogen. Det her juridiske slagsmål skader håndboldens troværdighed og skaber kløfter og mistillid på tværs af hele harpiksnationen.

Og vi er altså stadig lang vej fra at kunne lægge den her sag i graven.

Det ændrer mandagens forudsigelige afstemning ikke på.