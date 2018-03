Det var en weekend med flere op- og nedture end nogensinde tidligere i Kevin Magnussens F1-karriere. En fantastisk femteplads på gridden blev i første sving omsat til en sensationel fjerdeplads, da Max Verstappen blev sat grundigt på plads.

Men på 23. omgang sluttede festen, da en menneskelig mekaniker-fejl under Magnussens pit-stop stoppede danskeren. Præcis samme skæbne ramte et par omgange senere hans teamkammerat Romain Grosjean.

Bittert for Magnussen og Haas, der indtil da havde haft en drømme-weekend. Nu sluttede det hele i et mareridt, men forinden havde danskeren gjort fornemt opmærksom på sig selv. Han udkvalificerede Grosjean med næsten et par tiendedele sekund, han viste, at han også kan vinde placeringer med sin super-starter i den skarpe del af feltet, og han holdt uden problemer Max Verstappen bag sig.

Det var efter min mening Kevin Magnussens hidtil bedste F1-weekend. Og det var i alle tilfælde en bemærkelsesværdig sæsonstart af feltets mindste team.

Og jeg håber, Haas-teamet kan udnytte deres nuværende potentiale til at score en masse point i de kommende løb. Når VF18 både var konkurrencedygtig på Circuit de Catalunya og i Albert Park, er der begrundet håb om, at den også passer godt til banerne i Bahrain og Kina.

Jeg tror egentlig ikke, den vil falde igennem resten af sæsonen, men jeg er bange for, at Haas – stadig det mindste team i feltet – vil falde bagud i det udviklings-race, der afgør slutplaceringerne i konstruktør-VM.

Sådan gik det i 2016, hvor Grosjean scorede 28 af teamets 29 point før sommerferien. Helt så skævt var billedet ikke i 2017, men det var alligevel tydeligt, at Haas-raceren var mest konkurrencedygtig i foråret og forsommeren.

Haas´ knappe resurser betyder traditionelt, at man relativt tidligt ’opgiver’ den aktuelle model for at fokusere på næste års bil. Det er en strategi, der indtil nu har givet bonus, for ottendepladserne i VM i både 2016 og 17 var mere, end man realistisk kunne forvente af et lille, nyt team.

Der er naturligvis endnu ikke taget stilling, hvad man gør i 2018, men det er noget, der skal tænkes grundigt over i Gene Haas´ og Guenther Steiners chefkontorer. Med den stærke VF18 vil det være fristende at fortsætte udviklingen gennem hele sæsonen for at sikre sig en forbedring af de seneste års ottendepladser. Men i verdens dyreste sport vil det for feltets mindste team bare betyde, at man kommer bagud med 2019-modellen. Det bliver ikke nogen nem beslutning.

Lige nu er Haas på rå fart foran McLaren og Renault, der er to af feltets største teams. Det er en ’unaturlig’ og midlertidig situation, der før eller siden vil blive ændret.

Jeg er derfor – desværre! – overbevist om at Renault og McLaren hen over sæsonen vil overhale Haas. Lørdag aften, da euforien over teamets bedste kvalifikations-resultat nogensinde gennemstrømmede Haas´ paddock-kontor her i Albert Park, glædede Magnussen sig over, at man havde slået McLaren og Renault.

Men han anerkendte også, at de to teams havde langt større resurser end Haas. Og han sagde, at McLaren og Renault hurtigt kunne indhente og overhale dem.

Kampen mellem Haas, McLaren og Renault afgøres ikke kun på rå fart. Søndag blev den for eksempel afgjort i pitten, for også her spillede de tre teams forskellige resurser ind: Fejl a la dem, der tilsammen kostede Haas 22 point i Albert Park, forekommer bare oftest i små teams. Simpelt hen fordi de har færre folk, ældre udstyr, mindre muligheder for at træne osv.

Nu ligger McLaren og Renault på henholdsvis fjerde og femtepladsen i konstruktør-VM, hvor Haas trods masser af fart ligger allersidst.

Kevin Magnussens frygt for at blive indhentet af McLarens og Renaults resurser har allerede vist sig velbegrundet.

Og han ved, hvad han taler om. Han har kørt for både McLaren og Renault.