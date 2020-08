Haas-teamets 2021-option på Kevin Magnussen udløber natten til tirsdag, og den bliver ikke indløst. Det betyder ikke nødvendigvis, at danskeren er på vej ud af teamet. Det betyder bare, at alle parter – Haas, Magnussen og hans teamkammerat, Romain Grosjean – nu står helt frit i forhold til den kommende sæson.

Haas står stærkest til de kommende forhandlinger. Hverken Magnussen eller Grosjean har andre jobmuligheder i Formel 1, så de kan presses. Og presset på de to nuværende Haas-kørere bliver ikke mindre af, at der i modsætning til tidligere år er mange andre interessante kørere på markedet.

Erfarne, hurtige Nico Hülkenberg er klar til et fulltime-comeback i Formel 1, Robert Kubica og hans polske sponsorer har tidligere været inde i billedet, og unge, sultne Ferrari-juniorer som Callum Ilott, Robert Shwartzman og Mick Schumacher kan tilbyde både friskt blod og rabat på motorregningerne til Haas.

Hvis Sergio Perez bliver taberen i en Racing Point-rokade med Sebastian Vettel, vil mexicaneren (og hans sponsorer) også være en kandidat til et Haas-sæde.

Det er umuligt at pege på to favoritter i feltet af Haas-bejlere. Men jeg er overbevist om, at Gene Haas og Guenther Steiner udskifter MINDST en af de nuværende kørere.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean har nu sammen kørt for teamet i fire år. Det er længe for et midter-team at beholde samme lineup – specielt hvis man tager Haas' nedadgående formkurve i betragtning.

Efter to års nærmest frit fald fra den sensationelle femteplads i 2018 skal der ske noget hos Haas. Hvis man vil tages seriøst hos både nuværende og fremtidige partnere og sponsorer, kan man ikke fortsætte i præcis samme spor.

Der vil næppe ske udskiftninger i ledelsen – ingen kan styre det lille team så godt som Guenther Steiner. Og i den tekniske afdeling er man så bundet af samarbejdet med Ferrari og Dallara, at der heller ikke her kan ske markante ændringer.

Det er i cockpittet på Haas-bilerne, der kommer udskiftninger.

Magnussen har generelt været den mest stabile Haas-kører i de seneste år. Det er som regel Grosjean, der laver fejlene, og det var bemærkelsesværdigt, at det var danskeren, der fejlede under kvalifikationen i Spa-Francorchamps.

Magnussens præstation i løbet var heller ikke overbevisende, men en enkelt weekend vil ikke få afgørende indflydelse på Haas' kørervalg til 2021. Og nøgternt vurderet – både med hensyn til hvordan det er gået de seneste år, og hvor stort udviklingspotentiale der er for fremtiden – vil det være mest naturligt at udskifte Grosjean.

Kontinuitet er en af hjørnestenene for Formel 1-succes, og det er sjældent, at et team udskifter begge kørere på samme tid. Det vil være særlig underligt at gøre det op til 2021, hvor man på grund af coronakrisen skal fortsætte med 2020-bilerne.

Men Gene Haas overvejede indtil for et par uger siden at lukke sit team helt ned. Her er altså tale om en teamejer, der tydeligvis er klar til radikale ændringer. Derfor kan det ikke udelukkes, at Haas efter at have udstået sine fem års 'læretid' i Formel 1 vil køre ind i 2021 med et helt nyt kører-lineup.

Derfor: Lige nu kan Kevin Magnussen ikke føle sig sikker på noget som helst.