Jeg aner ikke, om Superligaen kommer i gang igen i denne sæson. Det gør klubberne heller ikke selv.

Men jeg ved, at de med Divisionsforeningen i spidsen vil gøre alt for det. Superligaen kommer ikke selv til at lukke ned. For det kan blive ekstremt dyrt og voldsomt bøvlet.

Den sande bombe under Superligaen er nemlig tv-pengene. Og det er derfor, der trampes så hårdt i pedalerne i Divisionsforeningen i disse dage, at man forstår, hvis det slider.

Selvfølgelig er der hele retfærdighedsspørgsmålet, når man afslutter en sæson, før den er færdigspillet. Men jeg vil tro, at økonomispørgsmålet fylder omtrent lige så meget i organisationen bag Superligaen.

Den største rettighedshaver, Nordic Entertainment Group (Nent) med TV3-kanalerne, smed bomben allerede 17. marts, da direktør Anders Jensen sagde, at man ikke ville foretage ‘nogen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt’, samt at Nent forventer, at Superligaen ‘refunderer de betalinger, vi allerede har foretaget’, hvis det hele aflyses.

Det er en trussel, der er til at forstå. Og som skal tages seriøst af Superligaen.

For Superligaen og klubberne er afhængige af disse penge. Tv-pengene ER præmiepengene i dansk fodbold, og de er en helt livsnødvendig del af de danske Superliga-klubbers økonomi.

I 2019 hentede Brøndby eksempelvis 60 mio. i tv- og entréindtægter. Det svarede til en tredjedel af klubbens samlede omsætning på 175 mio. I AGF hentede man i 2018/19-sæsonen 31 mio. i tv-, billet- og entréindtægter.

Truslen er reel, men som jeg hører det fra flere kilder, er det også en trussel, som kan afværges.

Altså næsten en fjerdedel af klubbens samlede omsætning på 130 mio.

Det kræver dog, at Superligaen ikke selv giver op, men at de tvinges til det af myndighederne, så man kan påberåbe sig force majeure.

De to franske ord er vigtige og dækker over ‘uforudsigelige, udefra kommende begivenhed som forhindrer nogen i at opfylde en forpligtelse, og som derfor fritager vedkommende for det juridiske ansvar’, som sproget.dk forklarer det.

Og kilder fortæller mig, at ‘epidemi’ er skrevet direkte ind under force majeure-situationer i tv-aftalen mellem Superliga-klubberne og rettighedshaverne. Derfor vil Superliga-klubberne altså ifølge aftalen have ret til at få udbetalt de penge, som man under normale omstændigheder skulle modtage.

Vil der komme et efterspil alligevel i forhold til rettighedshaverne? Det er ikke til at sige, men for klubberne er det ekstremt vigtigt hele tiden at søge løsninger på corona-nedlukningen, så de ikke selv er skyldige i den manglende opretholdelse af tv-aftalen.

Derfor er det - stramt sat op - kun Mette Frederiksen eller en af hendes ministre, der kan stoppe Superligaen fra at starte igen. Klubberne med Divisionsforeningen i spidsen kommer til at gøre alt for at spille til ende.

Husk bare, da direktør Claus Thomsen tilbage i midten af marts sagde, at man i princippet kunne spille kampe hver anden dag. Det lød voldsomt i mine ører dengang. Den desperation forstod jeg første gang, da Nent meldte så kraftfuldt ud.

Og den giver endnu bedre mening for mig nu, når jeg ved, at der er millioner på spil, hvis Nent eller Discovery kan trække penge tilbage for manglende opfyldelse af tv-aftalen.

Derfor har Superligaen nu lavet protokoller om omklædning derhjemme, ingen spisning sammen med holdet og et værktøj til, at man systematisk kan vurdere, om spillerne har corona-symptomer eller ej.

Divisionsforeningen har hele tiden sagt, at man på papiret sagtens kan starte Superligaen igen, da professionel fodbold er et arbejde, og en fodboldbane er en arbejdsplads, men i virkeligheden frygter de, at myndigheder eller ministre spænder ben for protokollerne.

For så ryger Superligaen bag i køen, når det kommer til næste fase af genåbninger rundt om i landet. Det ville være et kæmpe problem. Og det ville måske rejse et vigtigt spørgsmål til mange millioner, som jeg ser det.

Er det så force majeure?