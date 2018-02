KOMMENTAR

Superligaen er i gang. Og hip hurra for det. Som en Twitter-bruger forleden så rammende skrev, er det fantastisk, hvordan man når sæsonen er i gang kan forbande ligaens kvalitet langt væk – for så at glæde sig som Heick-familien til et Melodi Grand prix, når den første frysende februar-fredagskamp for alvor kommer tæt på.

Det er noget af det, Superligaen kan i mine øjne. Til tider er den svær at leve med, når endnu en middelmådig midterstopper for fjerde gang har misset en nem aflevering over 10 meter. Men den er samtidig helt umulig at leve uden.

Det er den ikke mindst nu, hvor de interessante historier er så mange og dramaerne er så store. Det er ikke klædeligt for Superligaen, hvad der sker i hverken Lyngby eller Randers. Ja, det er endda formentlig skadeligt. Men sammen med FC Københavns rutsjebanetur, Brøndbys tilsvarende optur og FC Midtjyllands tilbagekomst og kæmpemæssige millionsalg, bidrager det alt sammen til historiefortællingen om en Superliga i evig forandring.

Det er en brydningstid i Superligaen netop nu. Ikke mindst i toppen, hvor FC Midtjylland og Brøndby kæmper om mesterskabet med Kasper Hjulmands forvoksede ynglingehold som tredje hjul og joker.

Der venter os heldigvis et rasende spændende forår. Forhåbentlig et af dem med spænding frem til sidste spilledag. Men det er også interessant at se på, hvor pilen peger hen i topstriden af dansk fodbold, når vi kigger ud over de kommende tre-fire måneder. Jeg har desværre ikke svaret. Men lad os lege lidt med tanken.

FC Midtjylland er tilbage i den absolutte top efter to sæsoner, der med Ulvenes budget og forudsætninger ikke kan betegnes som mere end middelmådige. Nu spiller midtjyderne flot og ikke mindst effektiv fodbold – og sejrene kommer nemmere end de har gjort, siden mesterskabet for første gang kom til Herning for snart tre år siden.

Alt kan naturligvis ske i en omskiftelig Superliga, men med tanke på FCMs nuværende styrke, trupstatus og ikke mindst de cirka 200 millioner kroner, som kommer i kassen via januar-salgene af Rasmus Nissen, Filip Novak og ikke mindst rekordtransferen Alexander Sørloth, bør Jess Thorups mandskab ikke bare være en del af mesterskabskampen i år. Men også næste år og året efter.

Midtjydernes mulighed for guld indenfor en overskuelig årrække er næppe begrænset til denne sæson. Men hvad med Brøndby? Er denne sæson vestegnsklubbens helt store mulighed for det ultimative resultat?

Igen – jeg har ikke svaret. Men tanken er interessant, og det er ikke umuligt, at ’guldvinduet’ klapper direkte ned over de blå-gule fingre på den anden side af sommerferien. Brøndby hverken kan eller vil holde på en naturligt frustreret Frederik Rønnow ud over denne sæson, og også en Christian Nørgaard kan blive svær at bevare på Brøndby Stadion, hvis hans imponerende udvikling fortsætter.

Sidste sommer bed Brøndby og ejer Jan Bech Andersen sig i læben og droppede de bebudede millionsalg. Den ukuelighed gentager sig næppe med tanke på udmeldinger og økonomi på vestegnen. Med mindre et Champions League-eventyr lurer om hjørnet, vel at mærke…

Til sommer kan vi derfor stå i en situation, hvor Alexander Zorniger skal vise, at han ikke bare kan opbygge et hold. Men at han også kan genopbygge et for begrænsede midler. Jeg nyder at følge et Brøndby-hold med vind i sejlene og en storklub tilbage, hvor den hører til. Men det bliver interessant at følge, om den succesfulde og imponerende tysker også mestrer genopbygningens disciplin, hvis vi kommer dertil.

Netop dét mestrede Ståle Solbakken ikke denne gang. I det mindste ikke i første omgang. Trods lørdagens storsejr over et bekymrende svagt Randers-hold, er FCK fortsat milevidt fra det niveau, vi kender fra de foregående år. Men pilen peger tilbage mod toppen for FCK, der i Viktor Fischer har fået en absolut stjernespiller. At FCK bliver bedre i næste sæson, er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er vel egentlig bare hvor meget bedre.

I baggrunden lurer jokeren FC Nordsjælland, der i Kasper Hjulmand har en fremragende træner og i klubbens akademi har en hånd, der ivrigt fodrer munden med den ene kommende topspiller efter den anden.

Guldkampen i denne sæson bliver en thriller. Men som en del af Superligaens charme kan manuskriptet være skrevet helt om allerede til sommer. Man ved, hvad man har med Superligaen - man ved sjældent hvad man får.