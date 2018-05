KOMMENTAR

’Tingene kan gå lynhurtigt i fodbold’. Få sætninger har jeg hørt mere end dén i min tid som sportsjournalist. Hvorfor? Fordi den er sand. Gårsdagens tabere kan blive morgendagens vindere – og vice versa. Sådan er fodbold så vidunderligt uforudsigeligt. Spørg bare i Leicester, Lyngby eller Helsingør.

Netop fordi fodboldens verden er en verden i evig forandring, er det så meget desto hårdere at være ude af det gode selskab i lang tid. Især som en klub, der har været vant til at vinde, juble og høste pokaler.

Sådan en var Brøndby indtil for ti år siden. Op igennem 80erne og 90erne var mesterskaber og pokaltitler dagligdag på vestegnen, mens der i 00erne blev noget længere mellem snapsene. I dette årti har pokalskabet samlet støv, men i dag og de kommende dage kan der for første gang siden 2008 blive bundet blåt og gult bånd omkring det fineste sølvtøj i dansk fodbold.

Sikrer Brøndby sig pokaltitlen i dagens finale mod Silkeborg bliver en lille forbandelse brudt. Men lykkes det at lande mesterskabet senere på måneden, løftes et stort åg fra skuldrene på en klub, der objektivt set burde have vundet mange titler gennem det seneste årti. Det har økonomien kuriøst nok været til. Trods en truende konkurs midt i det hele.

Brøndby har konsekvent haft et af Superligaens to-tre største spillerbudgetter. Kun FC Københavns har været større, mens FC Midtjyllands i dag ligger side om side med vestegnsklubben. Med et budget i den størrelsesorden burde en trofætørke på ti år næsten være en umulighed, men dårlige beslutninger, røde tal og skiftende ledelser både på direktørgangen og trænerkontoret har efterladt Brøndby milevidt fra, hvor en klub af den størrelse og med den økonomi burde være.

Nu er de imidlertid tilbage. De er endda ’foran prognosen.’ Brøndby er i den sjældne situation, at de har overpræsteret i forhold til forventningerne og konditionerne. De er på vej ud af 'skammekrogen'.

Udnytter Brøndby Kristi Himmelfartsdag til at tage det første af to skridt mod klubbens egen himmelfart, vil det gøre en verden til forskel for selvforståelsen på den københavnske vestegn. Sejrene mod FC København og den store Superliga-succes har givet rank ryg i Brøndby. Men titler vil løfte selvværdet og selvtilliden til nye højder både i klubben og hos de mange tusinde fans, der gennem ti år har tørstet efter at få lov at juble over en pokal til skabet. Mange af dem husker både 80erne og 90erne tydeligt. Men den nye generation af Brøndby-fans har aldrig vidst, hvordan det er at være Brøndby-fan ’på den gamle måde’. Derfor kan denne torsdag på mange måder blive en speciel dag på vestegnen.

Det kan naturligvis blive præcis det samme i Silkeborg, hvor en pokaltriumf vil fylde utallige sider i historiebogen. Det må vi ikke glemme. For jyderne har denne maj-dag også enorm betydning, men på grund af Brøndbys størrelse, double-mulighed og hurtige genrejsning, er de blå-gule den store fortælling i dansk fodbold netop nu. I hvert fald indtil overraskelsen skulle indtræffe.

Brøndby er storfavorit, men på grund af de mange års nedtur sidder jeg ikke med en fornemmelse af, at favoritterne står med et ubærligt forventningspres inden en kamp mod en modstander, der kæmper for livet i Superligaen.

Omvendt. Skulle den pokaltriumf, der i dén grad er tee’et op for Alexander Zorniger og co., gå hen og glippe, bliver det mere end interessant at se, hvordan skuffelsen bliver tacklet. Falder korthuset sammen og går ud over mesterskabet – eller viser Brøndby igen den mentale styrke, der har kendetegnet klubben i denne sæson?

Det kan kun blive en interessant pokalfinale.