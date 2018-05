Den 4. maj er en historisk aften. Klokken 20.30 i 1945 lød befrielsesbudskabet fra BBC. Aftenen blev en eksplosion i glæde og jubel og ikke mindst en aften, hvor lysene blev tændt i alle vinduer for at markere, at de ’fem forbandede og mørke år’ var ovre.



De allierede havde sejret. De vestlige demokratier og Rusland havde sejret over nazismen. Det er derfor, at vi stadig tænder lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. For at mindes vore helte og markere en tradition, der begyndte for 73 år siden.



Måske skulle vi også markere den tids største personlighed og forrige århundredes største politiker: Win­ston Churchill. Han er eksemplet på, at én mand kan ændre historiens gang. Én mand kan gøre en forskel. Én mand kan være afgørende for udviklingen af krig og fred.



Denne bemærkelsesværdige mand, der nærmest selv tog magten og blev premierminister i maj 1940 netop i de dage og uger, hvor hele verdens udvikling vippede på en knivsæg. I de afgørende dage i maj og juni 1940 måtte Winston Churchill nærmest ene mand kæmpe for den opfattelse, at Hitler var en farlig mand, man ikke kunne stole på.



Afgørende personer i den britiske regering ønskede en mere pragmatisk løsning, hvilket vil sige et mere samarbejdsvilligt forhold til Hitler og det tredje rige. De samarbejdsvillige politikere ønskede at lave aftaler med Hitler og var allerede i gang med at kontakte og udnytte de diplomatiske forbindelser for netop at lave en aftale, der holdt Storbritannien ude af en krig med tyskerne.



Men Winston Churchill argumenterede for, stort set alene, at det ikke var muligt at lave aftaler med nazisterne og slet ikke med Hitler. Winston Churchill benyttede sine fantastiske evner til at skrive taler og sine teatralske evner til at fremføre dem. Når man hører Churchills taler i dag, lyder de som en del af Det Kgl. Teaters repertoire. Fyldt med patos og store ord. Men de var effektfulde.



Det var her, i de allermest mørke timer og dage, vores befrielse og fremtid blev afgjort. Churchill skulle ikke blot bekæmpe tyskerne, men også overbevise sine egne om, at en fuld krig var uundgåelig. Vort demokrati blev beseglet. Og reddet af denne mand. I de afgørende dage i maj og juni holdt Churchill nogle af sine mest berømte taler. Winston Churchill havde en særlig evne til at formulere nærmest reklameagtige slagord, som vi kender den dag i dag.



»Jeg har ikke andet at tilbyde end blod, sved og tårer.«



»Vi vil bekæmpe dem på havene, på strandene, i bakkerne og i vores gader.«



»Aldrig har så mange haft så få at takke for så meget.«



Blot nogle få af Churchills sproglige genistreger, der enten ansporede, opmuntrede eller forklarede sammenhænge på en forståelig måde.



Anden verdenskrig kostede ca. 70 mio. mennesker livet, men sikrede alle os efterkommere et liv med demokratiets spilleregler. Derfor bør vi stadig hylde Winston Churchill, fordi han påtog sig opgaven at sige det rette, gøre det rette og gennemføre det med ufattelige omkostninger.



Demokrati er selvfølgeligt for os – som dansk leverpostej. Men netop i disse år skal vi anerkende, at demokratiet skal beskyttes til alle tider,



Winston Churchill var manden, der med høj cigarføring viste os vejen. Og som stadig, 53 år efter sin død, står for lyslevende idealer, som vi må beskytte.