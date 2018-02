Tusindvis af danskere har brugt weekenden på at stå i kilometer lang kø for at se prins Henriks kiste i Christiansborg Slotskirke. Prinsgemalen har fortjent hver en blomst, kort og kærlig tanke, og man må håbe, at han ser med oppe fra sin royale himmel. Når danskerne på den måde samles om at ære prins Henrik, er det også et udtryk for den stærke position kongehuset står i. Som den 53-årige telefonsupporter Pernille Sjøberg formulerer det fra sin plads midt i køen. »Jeg synes, at kongehuset gør så meget for os, så jeg er kommet for at betale noget tilbage og vise den sidste respekt.« En holdning der gik igen blandt de danskere på gaden, som BTs journalister har talt med de seneste dage.

Midt i sorgen må det varme dronning Margrethe at se den enorme opbakning, hendes familie nyder. Selv om vi ikke alle sammen nødvendigvis er superroyalister, så kan kongefamilien om nogen samle nationen. Når et medlem afgår ved døden, sørger vi med familien, og når der er store glædelige begivenheder, kipper vi med dannebrog og samles om hyldesten.

Når sorgen over Henrik har lagt sig, er der ikke lang tid til hele Danmark i maj skal fejre kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Det vil uden tvivl blive en gigantisk folkefest, når den kommende konge på sin fødselsdag skal løbe i landets fem største byer. Først sorg, så glæde. Danskerne er med hele vejen.

Kan der rokkes ved kongehusets stærke position? Ingen ved hvad fremtiden bringer, og vi har set, hvordan skandaler kan ryste monarkiet i andre lande. Men meget skal gå galt, hvis ikke populariteten er lige så stor, når dronning Margrethe på et tidspunkt afleverer tronen til kronprins Frederik. Sammen med Mary skal han nok kommer til at udgøre et af de mest omtalte og elskede regentpar i verden. Der er meget at glæde sig over. Trods alt. tnk