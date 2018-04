Det er gået op for nogle Venstre-borgmestre i hovedstadsområdet, at der er store infrastruktur-problemer i København. En af grundene kunne være, at deres egne partifæller i regeringen i årevis har prioriteret flotte motorveje til deres bagland i Jylland, mens det f.eks. er absurd besværligt at komme fra Amager ind til Københavns centrum i bil om morgenen, når folk er på vej på arbejde.

Fire Venstre-borgmestre foreslår i Berlingske, at regeringen udvides med en hovedstadsminister, der kan kæmpe for udviklingen af København. Det skal nok også ses i lyset af, at en Gallup-måling for nylig viste, at hvis der var valg nu, risikerede Venstre at få den ringeste opbakning i København og omegnskommunerne, siden amterne blev nedlagt i 2006, og nye valgkredse opstod.

Men Venstre ligger som de har redt. Der er ikke noget galt med at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen, men Venstre, hvor næsten alle topfolkene kommer fra Jylland, må selv gøre en indsats for at vinde København og også Åarhus, Aalborg og Odense, som Socialdemokratiet sidder tungt på.

Søren Pind troede i sin tid, det ville være relativt nemt at slå Ritt Bjerregaard og blive overborgmester i København, men han fejlvurderede, hvor stærkt S står i hovedstaden.

I betragtning af befolkningssammensætningen i København er det overraskende, at vælgerne stemmer så rødt ved kommunalvalg. Men S afsætter også topfolk til projektet. Ritt Bjerregaard er tidligere minister og EU-kommissær , og Frank Jensen er tidligere minister og tidligere kandidat til formandsposten i sit parti.

Med al respekt for dygtige politikere som tidligere kulturborgmester Pia Allerslev (V) og beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), har de bare ikke samme tyngde. Venstre er nødt til at satse nogle af ders tunge politikere på at vinde København og de andre store byer. Det giver meget mere mening, end at snakke om en hovedstadsminister.

