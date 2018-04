Hun har stået på et hav af scener og underholdt tv-kiggende danskere landet over i flere årtier. Men tidligere i år måtte Kirsten Lehfeldt for en stund kaste håndklædet i ringen:

»Jeg har stresssymptomer, som jeg lytter til og har taget konsekvensen af,« skrev skuespilleren til BT i begyndelsen af marts.

Mailen blev sendt efter nyheden om, at hun måtte trække stikket og lade kollegaen Pia Rosenbaum overtage arbejdet i teaterforestillingen ’Inden jeg fylder 67’ kom ud, og Kirsten Lehfeldt blev en af de mange danskere, der i disse år bliver ramt af stress.

I et samfund, hvor der hele tiden er fart på, hvor forandringernes vinde blæser over mange brancher - og hvor vores forventninger til os selv, vores familier og vores arbejde synes højere end nogensinde, er det vigtigt - og måske vigtigere end nogensinde - at vi er opmærksomme på, hvordan vi har det.

Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tilstræbe at gøre tingene bedre end i går, ikke skal stille krav til os selv og vores nærmeste. For uden ambitioner, uden skabertrang og uden lysten til at vinde, går vi i stå. Som mennesker og samfund.

Virksomheder skal selvfølgelig ikke skubbe ansatte ud i sygdom, men ansvaret ligger også hos den enkelte, der må og skal sige fra, når eller hvis, symptomerne begynder at melde sig. På arbejdet eller på den private front, da det er vigtigt at slå fast, at stress også kan udløses af forhold, som ikke knytter sig til vores professionelle liv.

Stress er i det hele taget svært at sætte formel på, hvorfor det er meget individuelt, hvordan og hvornår det rammer den enkelte, men de fleste af os kender en eller flere, som har været eller som er ramt.

I disse år taler vi meget om stress. Det skal vi fortsætte med, for alene denne samtale kan være med til at forebygge, nedbryde tabuer og minde os alle om, at vi skal passe på os selv. Det sidste var netop, hvad Kirsten Lehfeldt gjorde, da hun trak stikket.

Som vi skriver i dagens avis, er hun nu igen aktuel på den scene, hun elsker så højt. Og herfra skal der lyde et stort velkommen tilbage.

ufjo