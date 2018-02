Dagen i dag er meget hård for det tidligere Venstre-håb Jakob Engel-Schmidt.

Den lovende unge politiker har mistet alt - sin opstilling til Folketinget, sit job på Niels Brock, sin plads i panelerne på TV2 News.

Altsammen pga. en bane kokain, der blev opdaget ved et tilfældigt polititjek.

Vi skal huske, at det ikke kun handler om narkomisbrug. Jakob Engel-Schmidt blev stoppet mens han kørtre bil med koakain i blodet. Når man kører bil i påvirket tilstand, forandrer man i princippet køretøjet til et potentielt mordvåben. Han er heldig, at han ikke har skadet nogen.

Men derudover er han politiker, og hvad enten man kan lide det eller ej, gælder der særlige uskrevne regler for politikere: De måles på en særlig vægt, og kriminalitet knuser karrierer.

Hans Engell var færdig som K-formand, da han blev taget i sprirituskørsel. Den daværende næstformand for Folketingets Færdselssikkerhedskommision Jacob Buksti (S) blev ikke genvalgt efter at han havde kørt 173 km/t på en motorvej, hvor man højst måtte køre 110 km/t., og røg selvfølgelig ud af kommissionen.

Alle politikere kender og accepterer disse uskrevne regler. De er forbilleder, og må leve op til det.

Men det er et tragisk tab af talent, at Jakob Engel-Schmidt må forlade politik. Han er en ferm debattør, der som få andre kunne udlægge den borgerlige tekst.

Sagen siger også noget om, hvor farligt narkotika er, og er en påmindelse om, hvor store konsekvenser, det kan få, hvis man lader sig lokke til den slags udskejelser i festligt lag. Der er også unge, der fristes til at tage opkvikkende eller beroligende midler for at kunne læse hurtigere eller slappe af til eksamen.

Men alle disse stoffer er stærkt vanedannendde, og mange drives ud i et misbrug, de slet ikke havde forestillet sig, de kunne havne i.

Må denne tragiske nedtur stå som en advarsel til andre.