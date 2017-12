[nid:48523724] De fleste der som barn har læst Anders And og Co. kan sikert huske Anders' voldsomme opgør med sin hidsige og ondskabsfulde nabo Knarvorn. Men nogen gange overgår virkeligheden som bekendt fantasien, og det er bestemt ikke kun på Paradisæblevej 111 i Andeby, at der hersker nabokrig. De danske villaveje har skam også deres egne slagmarker.

En stor gennemgang af danskernes naboklager viser, at vi starter konflikter over alt fra fluegener, haner der galer, byggeaffald som roder, vildtvoksende hække og lugtende affald. Helt galt er det gået på en villavej i Førup ved Nyborg. Her er en konflikt om beskæring af en nøddebusk eskaleret så voldsomt, at det kunne være handlingen i en tegneserie. Ifølge Hegnssynets afgørelse trængte dene ene borger ulovligt ind på genboens grund, klippede i hans levende hegn og truede ham med buskrydderen. Og da BT taler med de to stridende naboer fyger det da også med beskyldninger om »truende afærd« og »latterlig opførsel«.

Formand for Danske Boligadvokater Jan Schøtt-Petersen mener, at der er tale om en stigning i antallet af naboklager. Han mener, at det er resultat af en samfundsudvikling, hvor vi kender hinanden mindre og mindre. Vi tager afsted om morgenen og kommer hjem om aftenen, og vi mødes ikke længere og snakker over hækken eller i trappeopgangen.

Ikke nok med at nabokrig selvsagt skaber dårlig stemning på villavejen, så kan det endda tage livet af en. Ny forskning fra Københavns Universitet viser, at der er tre gange så høj dødelighed hos dem, der har alvorlige konflikter med deres naboer.

Så helt ærligt, alle i stridende Knarvorner. Livet er simpelthen for kort til at skændes om nødebuske og græshøjde. Brug dog julen som en oplagt mulighed for at drikke en øl eller kop kaffe med din nabo. De fleste konflikter har det med vokse fra en lille irritation til åben krig, fordi man ikke får snakket om tingene. tnk