Da jeg blev skilt fra min mand for tre år siden efter 12 års samliv og tilvejebringelsen af en dejlig søn på tre år, var det på ingen måde den formelle del, der fyldte. Altså den del, hvor man går ind på NemId og søger om skilsmisse.

Beslutningen var taget efter halvandet års parterapi, dyb sorg og et ønske om langt hen ad vejen at blive sammen, fordi vi holdt af hinanden og ikke mindst, fordi vi holdt af vores barn. Men den romantiske kærlighed brast og har nu udviklet sig til en platonisk kærlighed.

Derfor er det et voldsomt tilbageskridt, at et flertal i Folketinget nu har besluttet at genindføre separation for ægtepar med børn. Godt nok er den ’kun’ på tre måneder, men det handler ikke om længden af separationsperioden. Problemet er det helt principielle i, at politikerne har en grundlæggende mistro til, at to voksne mennesker er i stand til at træffe en så indgribende beslutning selv, uden staten skal blande sig.

Derfor er det også ekstra provokerende, at det igen og igen er blevet fremført i debatten, at man, efter Thorning-regeringen indførte såkaldte lynskilsmisser via NemId i 2013, nu ’bare kan gå ind og blive skilt via få klik på NemId.’ Som om det er noget, man gør totalt uovervejet efter et skænderi om, at den ene ikke har slået toiletbrættet ned. Det er så langt væk fra virkeligheden, som det overhovedet kan være. Det er aldrig nemt at blive skilt. Det har store konsekvenser for følelser, økonomi og ikke mindst ens børn mange år fremover. Men det er også en realitet for halvdelen af alle gifte danskere at blive skilt, og de fleste finder også ud af det og lever fint, efter sårene er helet.

Den endelige beslutning om skilsmisse bliver ikke taget, når man går ind på NemId og krydser af i et felt. Den er taget langt inden og ofte gennem lange og grundige overvejelser. Og at man så skal kaste parterne ud i tvungen separation er et skridt tilbage til en tid, som ikke længere eksisterer og udtryk for en mistillid til, at voksne mennesker selv kan administrere deres liv. Det har intet med barnets tarv at gøre – når beslutningen om skilsmisse er taget, så er den taget, lige gyldigt hvor mange måneder, staten bestemmer, at man fortsat skal være gift i på et stykke papir.