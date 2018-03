700 millioner kroner.

Det lyder som mange penge, og det er det også. Men det er, hvad DR skal spare, hvis de skal skære ned med 20 procent de kommende fem år, som der er lagt op til i rammeaftalen mellem regeringen og DF.

Det er dog ud af et budget på 3,7 mia. kroner, så spørgsmålet er, om der kan laves relevant, professionel public service-tv, radio og net for 3 mia. kroner om året.

Det er der flere medieforskere, der tvivler på.

»Dette er nok det største angreb på dansk kulturliv, der nogensinde har været,« siger professor emeritus Frands Mortensen til Berlingske.

Og mediekommentator Lasse Jensen kalder besparelsen på DR for »en massakre«, der vil »få følger for den samlede danske TV-branche«.

Mediekonsulent Keld Reinicke, der har medvirket til skabelsen af DR2, TV 2 ZULU og TV 2 Charlie, mener ikke, at DRs public service-status er truet af besparelserne.

»Der har været lignende besparelser og strenge krav på store public service-stationer i andre europæiske lande, f.eks. BBC i England, og det har bare betydet, at de fokuserer mere på deres kerneopgave,« siger han til BT.

I Berlingske tirsdag kom det frem, at DR bruger cirka 400 ansatte til administration, og at der alene i økonomiafdelingen er 230 ansatte. DR Medier, kaldet »chefredaktionen« består af i dag af 140 personer. afdelingen blev skabt i 1995 med seks medarbejdere.

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Buch siger til avisen, at DR kan hente halvdelen af besparelsen på generelle effektiviseringer.

Alle de store private mediehuse har de sidste 20 år gennemført store besparelser og effektiviseringer for at tilpasse sig markedet. Det må DR også lære at håndtere.

DR skal ikke kun finde besparelserne ved at lukke programmer og kanaler, som allerede annonceret. Nogle af besparelserne kan gennemføres via ændrede arbejdsgange. Men først og fremmest skal DR forandre sig, så de - og vi - får et meget skarpere DR med fokus på kerneopgaven; Public Service.