Det lyder lidt som en opfindsom spion-thriller, der kunne være skrevet af John le Carré.

Men drabsforsøget på en russisk ex-spion i provinsbyen Salisbury i Sydengland 4. marts er en meget alvorlig sag.

Det synes briterne, og det synes den danske regering også. Med god grund.

Regeringen viser opbakning til den britiske premiereminister, Theresa May, efter hun onsdag besluttede at indføre sanktioner mod Rusland. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at man vil tage kontakt til briterne for at undersøge, hvordan Danmark kan udvise solidaritet.

»Det er en frygtelig situation. Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad der er foregået. Vi skal selvfølgelig vise, at vi står på briternes side,« siger Anders Samuelsen til Ritzau.

Den britiske regering udviser 23 russiske diplomater, og britiske ministre og medlemmer af kongefamilien vil boykotte fodbold-VM i Rusland til sommer.

Samtidig afbryder Storbritannien alle kontakter på højt niveau til Rusland. En invitation til den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov er aflyst, og i aftes kl.20 var FN's sikkerhedsråd på britisk anmodning indkaldt for at drøfte drabsforsøget på ex-spion Sergej Skripal.

Faktisk er det en hård vestlig reaktion på et mordforsøg, som russerne hævder, de ikke har noget med at gøre, og briterne har endnu ikke fremlagt håndfaste beviser.

Premierminister Thereas Mays hårde reaktion tyder dog på, at briterne er sikre i deres sag, og russerne er ikke kommet med ordentlige svar.

Tvært imod reagerede Rusland med »total foragt«, da May udbad sig en forklaring.

»De tilbød ingen forklaring, heller ikke på, hvorfor de har et ikke-erkendt kemisk våbenprogram i strid med folkeretten,« oplyste May.

Danmark bør lægge sig tæt op af de anbefalinger, FN kommer med, og sanktioner og tydelig afstandtagen er helt rimelige reaktioner.

Vesten må holde sammen, og vise Vladimir Putin, at den russiske adfærd i denne sag er helt uacceptabel.

