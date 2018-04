Nye tal fra Danmarks Statistik fortæller en trist historie: Danmark ligger i bund i Europa, når det gælder andelen af selvstændige.

I Europa er den gennemsnitlige andel af selvstændige 13,6 procent, mens den her i Danmark er tæt på halv så stor; blot 7,5 procent af beskæftigede i Danmark er selvstændige. 92,2 procent er lønmodtagere, og det placerer os altså som undersøgelsens bundprop.

En af hovedpersonerne i en af de stærkeste danske grundfortællinger i nyere tid - Mads Skjern fra den folkekære tv-serie Matador - er en stærk iværksætter, der formår at udleve en nærmest amerikansk drøm i lille Korsbæk. Det til trods er iværksætteri dog stadigvæk i alt for ringe grad en del af den danske folkesjæl.

I dag er TV-programmer som Løvens Hule på DR er et godt bud på, hvordan vi skaber positiv opmærksomhed om de iværksættere, som vi alle skal have langt mere fokus på.

Undersøgelser har vist, at der er stor respekt om iværksættere i Danmark. Den generelle holdning er, at iværksættere er et gode for samfundet, at de skaber vækst og job. De er forbilleder for mange.

Det er tilsyneladende heller ikke fordi, at Danmark er et dårligt land at starte egen forretning i, selvom hjemmemarkedet jo som udgangspunkt er lille. En international undersøgelse fra 2015 udnævnte således Danmark til det bedste iværksætterland i Europa (og hovedstadsregionen som den alller bedste region).

Hvis der er gode forhold for iværksættere, men andelen alligevel er så fortvivlende lav, som tilfældet er, må problemet være et andet: Savner vi viljen til at skabe noget stort fra bunden? Drømmen om at være egen herre m/k på jobbet?

Iværksættere finder på, får ideer og skaber liv. Vi skal have langt flere iværksættere, for det gavner os alle.

Lad os lære vores børn, at der er et alternativ til lønmodtagermentalitet og opfordre dem til at drømme stort. Sæt iværk!

