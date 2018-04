1. april udspillede der sig et noget aparte scenarium på Politikens Facebook-side. Avisen bragte en historie om, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil afskaffe en skat på 25 kroner kiloet, hvis virksomheder vælger at forære overskydende varer som slik, øl og cigaretter til hjemløse og andre værdigt trængende i stedet for at smide varerne ud.

Læserne troede simpelthen, at det måtte være en aprilsnar, som blev kaldt decideret smagløs i kommentarsporet til artiklen.

Der var dog blot den lille detalje, at det slet ikke var en aprilsnar, forklarede avisen til BT. Den er god nok, ministeren vil faktisk afskaffe denne skat, der må siges, at være den dummeste skat, vi nogensinde har opfundet næst efter de helt skøre nøddeafgifter og afgift på luften i softice, der heldigvis blev afskaffet med skattereformen. Og det kan ikke undre, at folk opfatter det som aprilsnar, for det virker absurd, at denne skat overhovedet eksisterer, må læserne have tænkt.

Så væk med den skat snarest – godt, initiativ hr. minister. Vi er i et samfund, hvor bæredygtighed bliver mere og mere vigtigt på grund af klodens knappe ressourcer, og derfor skal vi da ikke beskatte virksomheder, der ønsker at forære vare væk til vores udsatte borgere. Alligevel var der et lille, men ikke ubetydeligt men i ministerens kommentarer til sit udspil. For skal afhængighedsskabende produkter som øl og cigaretter være omfattet, spørger Politiken ham om, hvortil han svarer.

»Jeg kunne som liberal politiker godt unde en social udsat en enkel smøg eller to, og jeg kunne godt unde en hjemløs en enkelt øl. Men en enkelt øl kan blive til en kasse, og en enkelt cigaret kan blive til en pakke, så man skal overveje grundigt, hvad man gør.”

Nej, giv dog de hjemløse alle de gratis smøger, de kan ryge, for her skal vi ikke løfte pegefingre og lege moralske dommere over for vores udsatte. Hvis de får lyst til at drikke en gratis ramme øl på de kolde vinteraftener, er det nok ikke det, der vælter bægret. Så gå da endelig planken ud, og fjern skatten helt. Det er kun rimeligt.