Det er dejligt at få børn, se deres første, usikre skridt, høre deres første ord og senere se dem blive små selvstændige individer med mod på livet. Knap så dejligt kan det være at se regningen fra vuggestuen - især hvis denne er markant højere end den vennerne i en anden kommune får.

I dagens avis fortæller vi på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik, at der er store forskelle på, hvad det koster at få passet sit barn i landets 98 kommuner. Vi skal i denne forbindelse hilse og sige, at man ikke behøver være et matematisk geni for at få øje på prisforskellene.

Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25 pct. af driftsudgifterne per barn. Resten betales af kommunen, men for den enkelte familie kan det desværre være svært at se, hvad man får sammenlignet med andre.

Ifølge formanden for Forældrenes Landsforening, FOLA, Louise Gjervig Lehn er det ligefrem ‘meget uigennemskueligt, hvad man egentlig får for sine penge’.

Noget tyder på, at hun har ret. Danmarks Statistik har nemlig siden 2015 også forsøgt at indhente tal på normeringsgraden fra samtlige af landets kommuner, men i den seneste opgørelse fra 2016 mangler 20 kommuner stadig på listen. Derudover indgår også ledere i den opgørelse, hvilket ikke ligefrem gør det nemmere, at få et reelt billede af, hvor mange voksne, der er på stuen.

Af tallene fremgår det heller ikke, hvor mange lukkedage institutionerne i de enkelte kommuner har, det fremgår heller ikke, om forældrene udover den månedlige betaling skal medbringe bleer, frisk frugt eller betale for solcreme.

Det kan altså være overordentlig svært at se, hvad man i en dyr kommune får, som man ikke får i en billig kommune. Eller om man skal tage de billige kommuner med et gran salt.

Og når det forholder sig sådan, er der reelt tale om et pasnings-lotteri, som ingen borgere er tjent med.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) henviser til, at det er en ‘lokalpolitisk prioritering i kommunerne at fastsætte servicen i dagtilbuddene’. I stedet for at kaste sig ud i en omgang politiker-snak kunne - og burde - ministeren gøre det til en mærkesag at sikre, at der er gennemsigtighed på området. Det er nemlig på høje tid.

ufjo