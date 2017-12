“Den, som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt,” indledte Piet Hein et af sine mange tidløse gruk, og fortsatte: “han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt”.

Hein havde næppe udviklingen i dansk politik anno 2017 i tankerne, da han skrev det, men det kunne han lige så godt have haft.

Vi har i Danmark en stolt satire-tradition, hvor sjov og alvor - også, når det gælder dækningen af aktuel politik - snildt kan, og også skal, gå hånd i hånd.

Herhjemme har især de politiske partiers ungdomsafdelinger gennem mange år været leveringsdygtige i på én gang drøje og morsomme leverstød til politiske modstandere, når disse har været i stormvejr eller lidt nederlag.

Sådan skal det være.

Senest har man fra rigtig mange sider gjort sig lystig over LA og især partiets formand, Anders Samuelsen, efter forløbet omkring årets finanslov, hvor ‘historiske skattelettelser’ først var en betingelse for at skrive under - men siden endte som lidt af en fis i en hornlygte.

Et udpræget kønt forløb var det ikke, og situationen rummede da bestemt også komiske elementer undervejs - ingen tvivl om det.

Men når vi har grinet af, gør vi også klogt i at komme videre. Der er i dansk politik en tendens til at lade de komiske elementer hænge ved for længe. Vi stempler med ‘latterligt’ og kommer aldrig videre. Spørg bare Nyrup, der nok kunne have været en spøjst udseende, lidt for lille, cykelhjelm foruden.

Blot fordi man i et øjeblik ligner en klovn, bliver man ikke til en klovn. På samme måde i den aktuelle sag med Samuelsen.

Politikerne prøver. De kæmper for det, de tror på. Nogle gange trækker de et kort strå, og fordi moderne politik er så kalkuleret og ‘planlagt’, kommer det til at se morsomt ud, når nogen træder ved siden af. Det kan vi grine ad - men så skal vi også komme videre. Den politiske kultur skal ikke udelukkende fokusere på ‘tabere’, ‘vindere’ og 'klovne'. Vores politiske debat skal være både ramsaltet og generøs.

Ellers har vi hverken fattet spøgen eller alvoren.

jora