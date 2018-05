Er der nogen i det danske land, der ikke har udtrykket ’det falske sted’ som en helt naturlig del af deres vokabularium?

Danmark blev onsdag d. 9. maj ramt af en trist nyhed. Den ene del af den faste duo Morten Jensen og Peter Palland er død. Morten Jensen havde ligesom Peter Palland Downs Syndrom og blev 41 år gammel. Han døde efter længere tids sygdom, oplyser Klub Svanen på dets Facebook-side. Udtrykket ’det falske sted’ stammer fra et af de utallige programmer, som TV2 har vist med de to venner gennem 25 år blandt andet med titlen ’Er jeg da helt gak, mor?’

Morten Jensen dør som en folkehelt. I et samfund, hvor flere og flere børn vælges fra på fosterstadiet, fordi de har Downs Syndrom, har han sammen med Peter Palland været med til at vende synet på vores medborgere med Downs.

Journalisten Nick Horup opdagede makkerparret på en sportsreportage ved en tilfældighed i 1991, da Morten Jensen kun var 14 år gammel, men kastede sin kærlighed på makkerparret. Han producerede programmet i øjenhøjde i stedet for at se ned på Morten og Peter, som snart sagt alle danskere er på fornavn med. For selvom de to var sjove og efterhånden har en perlerække af finurlige citater bag sig, så var Morten Jensen meget mere end en sjov fyr med Downs.

Han var kendt som en glødende socialdemokrat, radiovært og DJ på Regnbuens Radiostation og stor fodboldfan. Et af hans livs helt store øjeblikke var, da han sammen med Peter Palland mødte sit idol tidligere fodboldspiller Martin Jørgensen.



Morten Jensen var et helt og alsidigt menneske ligesom alle os andre, som i øvrigt var god til at vise sine følelser. Et af de helt store øjeblikke fra programserien var, da de to venner diskuterede, om Morten nogensinde havde fået et kram af Peter. Det mente Morten ikke, og indslaget endte i et dybfølt kram mellem de to – det er eddermame kærlighed.

Morten Jensen har vist hele Danmark, at der ikke er rigtige og forkerte mennesker her i vores ellers så velpolerede samfund. Alle har en værdi, og alle har noget at bidrage med. Tak for det Morten Jensen, vi vil komme til at savne dig.