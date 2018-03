En glubsk børnedræber eller en velsignelse for mangfoldigheden i den danske natur? Siden den første ulv i 2012 dukkede op i Jylland efter mere end 200 års fravær, er fronterne trukket skarpt op. Fåreavlerne og især politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti med vestjysk ophav over for stenbroens naturelskere og økoflippere, der næppe nogensinde kommer nærmere en levende ulv end ved hegnet til ulveanlægget i Københavns Zoo.



Ulven er et dyr, vi alle kender fra skurkeroller i barndommens eventyrer, og når folk ser billederne i medierne af lemlæstede fårekadavere, er det nemt at mobilisere en stærk og følelsemættet debat. For tænk nu, hvis det næste gang er et lille barn, ulven sætter tænderne i? En frygt eksempelvis sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er opvokset i Lemvig, har spillet på ved at kalde »det vanvittigt« at vestjyske børn ikke længere kan lege i den skønne natur. På BT havde fornylig både en journalist og en fotograf i det vestjyske ulveområder. Her mødte vi 13-årige Patrick Højer, der efter at have set en ulv på vejen ikke længere tør gå alene op til busstoppestedet. Det er helt legitimt, at borgerne er nervøse, men det nytter ikke at lade sig styre af følelser og påstande.



Ifølge Københavns Universitet er der dokumenteret ni dødelige angreb på mennesker i Europa de sidste hundrede år, og angrebene har været forårsaget af enkelte ulve i Polen og Spanien. Seneste angreb var i øvrigt for 40 år siden. Som Peter Sunde, der er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, siger, så er det farligere at lade sit barn være i svømmehallen end at lege ude i skoven.



Derfor er det yderst positivt, at borgere i ulveområder og forskere nu er gået sammen i Projekt Ulvedialog, så der kan ryddes op i fup og fakta. Ulven er et rovdyr, og udgør ulven en reel trussel mod et menneske, skal den naturligvis skydes. Men man skal ikke leve sit liv i frygt på grund af historier, der stammer fra Rødhætte og ulven. -tnk