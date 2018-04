»Det er et forkert signal at sende til borgerne, at hvis du ikke er enig, så hugger vi hovedet af dig.«

Sådan lød det i går på TV2 News fra Bent Hansen. Og S-ledelsen burde nok lytte til manden, der har været amtsborgmester og regionsrådsformand i en menneskealder, og er en gigant i Socialdemokratiet.

Den, der »fik hugget hovedet af« er partifællen Mette Gjerskov, der tirsdag morgen fik en ubehagelig opringning fra gruppeformand Henrik Sass Lasrsen: Gjerskov er ikke længere udviklingsordfører, og den markante politiker på partiets venstrefløj og tidligere minister er dermed strippet for ordførerskaber.

Hun var tidligere medlem af kaffeklubben Rustbankerne, hvor venstefløjens få tilbageværende gruppemedlemmer havde forskanset sig, og hun er på det seneste gået imod sin folketingsgruppe og stemt nej til maskerings- eller burkaforbudet, ligesom hun har gjort sig bemærket med flere kritiske udmeldinger om Mette Frederiksens og resten af S-toppens kursskifte i udlændingepolitikken.

BT beskrev for nylig, hvordan nogle medlemmer af partiets folkedtingsgruppe føler sig presset af den hårde topstyring i partiet. Forskellen mellem Helle Thorning-Schmidts og Mette Frederiksens ledelsesstil er ifølge BTs kilder, at der under Frederiksen faktisk er en debat, før der træffes beslutninger. Men når beslutningerne er truffet, kræves der kæft trit og retning.

Det virker som om, der i øjeblikket er højere til loftet i Venstre, som oven i købet sidder i regering, end i Socialdemokratiet i opposition.

Forsøget på at vælte Mette Gjerskov som folketingskandidat i Roskilde for nylig led et forsmædeligt nederlag og viste, at hun har opbakning i sit eget bagland. Politiske partier kan ikke drives som virksomheder. Der skal være plads til at holdninger luftes og brydes også i offentligheden. Ellers bliver det alt for stift, og giver anledning til at politikerleden, der i forvejen er skræmmende stor, kan vokse yderligere.

