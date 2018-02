'Til et Folk de alle hører, Som sig regne selv dertil,' lyder det i Grundtvigs salme 'Folkeligheden' fra 1848. Fra en anden tid, javist, hvor Danmark havde brug for at finde sig selv efter kriser. Men det betyder ikke, at holdbarhedsdatoen er overskredet.

Man er en del af et folk, hvis man selv regner sig for at være det, men der er en vigtig fortsættelse:

'Har for Modersmaalet Øre, Har for Fædrelandet Ild.'

Man skal altså kunne gøre sig gældende på det sprog, der tales i det pågældende land, og man skal rent faktisk føle noget for det land, hvortil man regner sig som borger.

Derfor bliver man også mistrøstig af et indslag som det, TV2 lavede fra den somaliske kvindeforening Sahan i Vollsmose.

Godt nok er foreningen præmieret for forebyggende arbejde blandt unge i den berygtede bydel, men indslaget afdækker synlige problemer:

Af de 11 fremmødte kvinder, indslaget introducerer, er ingen i job, og alle har de store problemer med sproget. Én har boet her i 19 år stort set uden lønnet beskæftigelse og stadigvæk uden at kunne tale dansk.

Hvorfor arbejder de ikke, spørges der? Manglende kvalifikationer og sprogkundskaber, lyder forklaringen. Tørklædet er også en udfordring.

I indslaget fornemmer man ikke noget brændende ønske om at bidrage.

'Ghettoerne skal afvikles helt,' har statsministeren bebudet, og siden 90’erne har forskellige partier og regeringer tæppebombet det politiske landskab med udspil med mange punkter. Nedrivning af boligblokke, anderledes anvisning til ghettoer for at få flere ressourcestærke beboere ind, forældrepålæg, mere tv-overvågning, udgangsforbud til unge og hurtigere behandling af lømmel-sager.

Ideer, der kommer udefra og skal virke inde i ghettoerne. Men problemerne lader sig desværre næppe afhjælpe, for løsningerne bør også komme indefra. Ild for samfundet, øre for sproget. Mennesker, der bor i ghettoer, er ikke ikke kun ofre for omstændigheder - de er også borgere, og skal opføre sig som sådan. Ellers kommer vi aldrig videre.