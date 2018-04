Larm i klassen, flæbede elever og konstant syge lærere. Der er nok af fordomme om de danske folkeskoler, og desværre er der jo som bekendt sjældent røg af en brand uden ild. I hvertfald er der en række skoler, der kæmper med problemer som dårlig trivsel eller elendigt fagligt niveau. Som BT kunne fortælle i weekenden, så klarer 22 danske folkeskoler sig så dårligt, at Undervisningsministeriet har udtaget dem til et særligt skærpet tilsyn, fordi de tilsyneladende ikke kan løse vanskelighederne selv. Og skolerne er endda jævnt fordelt i så forskellige kommuner som Norddjurs, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg og København.

Hvordan få man så løfte de værste skoler ud elendigheden? Mette With Hagensen, landsformand i foreningen Skole og Forældre, foreslog søndag, at kommunen simpelthen skal gå ind og overtage forældrenes opgave med at få børnene i seng om aftenen, få morgenmad og møde til tiden i skolen. Hun mener, at en sådan hjælp til familierne vil 'rykke helt vildt'.

Det kan dog aldrig blive løsningen på folkeskolens problemer, at kommunen går ind og overtager forældrenes rolle. Naturligvis har forældre selv ansvaret for, at børnene kommer i skole og de har spist morgenmad. Mette With Hagensens løsning er en umyndiggørelse, som kun må blive aktuelt for de mest belastede familier. I stedet kan lederne på de dårlige skoler jo starte med at slå ørerne ud og lytte til de gode erfaringer på folkeskolerne, der netop har opnået succes.

Ifølge undervisningsministeriet nyeste tal er Vestbjerg Skole i Aalborg landets lige nu bedste skole. Skolelederen Peter Rasmussen fortæller i tirsdagens BT om succesrige initiativer med at dele elever ind i forskellige hold alt efter, hvordan de lærer bedst samt lave nogen klare forventningsafstemninger med både elever og forældre. En konkret idé kunne være at sende lederne fra de 22 skoler en tur med toget til Aalborg, så de kan lære af de erfaringer, der er dokumentation for virker. tnk