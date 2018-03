Her i BT argumenterer Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, for kønsopdelt svømning.

Det gør han, fordi han mener, at det vil gavne integrationen og få flere med ikke vestlig baggrund til at deltage i foreningslivet.

Han fortælle blandt andet om erfaringerne fra I Hovedstadens Svømmeklub i Tingbjerg, hvor man har erfaringer med kønsopdelt svømning.

Det har, siger Grünfeld, givet mange piger mulighed for at deltage i bassinets aktiviteter, og flere af dem er efterfølgende blevet uddannet til trænere og hjælpetrænere i klubben. Umiddelbart en succeshistorie.

Holdningen synes klar fra den alternative kant:

“Er det en bedre løsning at lade pigerne sidde derhjemme for nedrullede gardiner? Ikke i min verden,” skriver Grünfeld.

Man må give borgmesteren ret i, at det nok ville fremme den generelle integration, hvis flere med indvandrerbaggrund deltog i foreningslivet. Men lige så klart må det være, at det ville gavne integrationen endnu mere, hvis de deltog på lige fod med andre danskere.

I Danmark er det en naturlig ting, at drenge og piger, mænd og kvinder svømmer sammen.

Tidligere har vi set, at det emner som kønsopdeling har skabt voldsom debat - netop fordi en sådan praksis synes fremmed og dermed ramler direkte ind i stærke danske værdier som ligeværd mellem kønnene og frisind.

Er vi sikre på, at vi ikke taber mere, end vi vinder, hvis vi tillader at hjælpe ‘integration’ på vej ved at give køb på de ting, vi ellers værdsætter?

På en måde er Niko Grünfelds argument sympatisk - og det er også et forsøg på at tænke, ja, alternativt.

Hvis man gør, som man plejer, får man det samme resultat, som man plejer, og eftersom det halter voldsomt med integrationen, kan vi jo ikke blive ved med dét.

Men i vores velmenende iver for at integrere nye danskere skal vi passe på, at vi ikke skyller de danske værdier ud med svømme-vandet.