Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil forbedre forholdet mellem København og det øvrige Danmark. Han har præsenteret en brigade af hele seks ministerier, der skal peppe hovedstaden op i de kommende år.

Noget, der virkelig også er brug for i en tid, hvor den kommunale udligningsordning sender hundredevis af millioner kroner fra Hovedstadsområdet ud i resten af landet, og hvor københavnernes job eksporteres til resten af landet gennem statslige udflytninger.

Det er glædeligt, og der er nok at tage fat på for Mikkelsen og hans hold. Her er ønskelisten:

1. Lad os få flere boliger. Ifølge udvalget selv vil der komme 200.000 flere københavnere frem mod 2030.

2. Lad os få folkeskoler uden afskallede vægge og skimmelsvamp - med frisk luft i klasselokalerne.

3. Lad os få løst problemerne med trængsel og myldretidstrafik ud og ind af byen (hvad med et par store parkeringshuse ved cityringens stop ved Nuuks Plads og Vibenhus Runddel?)

4. Lad os få skabt gode faciliteter til aktive børn, så man ikke skal stå på venteliste i halve og hele år for en plads på et svømmehold eller en fodboldklub.

5. Lad os få udbedret hullerne i det københavnske vejnet, så kan kan komme frem med sin førlighed og sin bils støddæmpere nogenlunde i behold.

6. Lad os få renere luft i hovedstaden, så vi slipper for alt for tidlige dødsfald som følge af partikelforurening.

7. Lad os få byen til i endnu højere grad at vende ansigtet mod havnen, byens egentlige sjæl.

8. Lad os få liv til de nye bydele i Nordhavnen og Ørestaden, hvor det kulturelle udbud i dag udgøres af en Døgnnetto.

9. Lad os løfte hovedstadens hospitaler gevaldigt - og genoprette flere skadestuer.

10. Lad fortsat København være verdens bedste hovedstad <3