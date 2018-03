Danske toppolitikere har startet en ny kampagne. Lad os kalde den #GheToo. Ja, rigtig gættet. På Borgen står de nærmest i kø for at komme ud og besøge den barske virkelighed i landets ghettoer - og pressen er selvfølgelig inviteret med. Danskerne skal jo se, at politkerne ikke bare sidder i deres elfenbenstårne, men tør tage ud og konfrontere problemerne.

I februar flyttede de radikales leder Morten Østergaard i tre dage ind i Vollsmose, hvilket man kunne læse om i store annoncer blandt andet her i BT. Og da regeringen i sidste uge præsenterede dens nye ghettoplan foregik det i Mjønerparken. Ikke færre end otte ministre var mødt op i den berygtede ghetto i Københavns nordvestkvarter for at vise, hvor seriøst regeringen tager problemerne med manglende danskkundskaber, ledighed og kriminalitet i landets ghettoer. Integrationsminister Inger Støjberg (V) brugte da også besøget aktivt i formidlingen af ghettoplanen på sociale medier. »Jeg har simpelthen aldrig kendt mage!!,« skrev hun på facebook efter fremlæggelsen, hvor der var mødt en gruppe demonstranter op i Mjølnerparken.

I denne uge havde statsminister Lars Løkke Rasmussen så inviteret pressen med på besøg i Gelleruparken i Aarhus. Midt under besøget i den jyske ghetto havde Løkke en kontant udmelding til de tilstedeværende journalister: Hvis ikke kommuneren selv sørger for at få luget ud i antallet af almennyttige boliger i ghettoområderne, så vil staten simpelthen eksproprierer området og selv klare arbejdet.

Misforstå mig ikke. Det er nødvendigt, at regeringen tager skrappe initiativer i brug for at løse de enorme udfordringer i landets ghettoer. Men det begynder at blive trættende at se politikerne gøre det til et selviscenesættende show, når der skal præsenteres et strammerforslag. Selvfølgelig er det sundt for magthaverne at møde borgerne ud i virkeligheden, men det bliver for beregnende, når politikerne gør deres besøg i ghettoerne til et stunt med sig selv i centrum. tnk