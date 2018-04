Du kender det sikkert. Så snart du har et øjebliks kedsomhed, hiver du smartphonen op af lommen og schroller ind på Facebook for at se, hvad der sker i dit feed.

Vi har mobilen med hele tiden, og på nogen arbejdspladser har facebookkiggeriet taget så meget overhånd, at chefen nu føler sig nødsaget til at gribe ind. Eksempelvis truer ledelsen på Skamstrup maskinstation i Varde medarbejderne med fyring, hvis de er på sociale medier i arbejdstiden. Overholder de ansatte ikke aftalen, vil de først blive kaldt til en personlig samtale, så få en skriftlig advarsel og til sidst en fyring, hedder det i firmaets personale håndborg. Til TV Syd forklarer maskinstationens kørselsleder Andy Østergaard, at medarbejderne jo bruger både firmaets og kundernes tid og dermed penge, når de er på sociale medier i arbejdstiden. »Begge dele er uacceptabelt,« siger kørselslederen.

Firmaets fyringstrusler skaber stor debat - ikke mindst på Facebook..Hos interesseorganisationen Lederne sammenligner ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt ansattes facebookkiggeri i arbejdstiden med, at vi tidligere i stedet tog en kaffepause, hvor vi stod og talte med kollegerne. Altså har vi altid haft små pauser i arbejdet, men vi har bare ændret vane til at kigge på mobilen i stedet for at snakke med sidemanden.

Sagen er bare, at så godt som alle i dag har en smartphone i lommen, men der er enorm forskel på, om det er relevant for virksomheden, at medarbejderne holder sig orienteret på sociale medier. Måske er der mere behov for at kollegerne faktisk taler sammen om opgaverne hen over en kop kaffe eller også - som i tilfældet på maskinstationen i Varde - er der bare nogen arbejdsopgaver, hvor det slet ikke giver mening, eller endda kan være til fare for sikkerheden, at ansatte kigger på mobilen fremfor at koncentrere sig fuldt om arbejdet.

Det er en virksomheds ret at lave klare regler for brug af sociale medier i arbejdstiden. Facebook kan altid vente til frokostpausen. tnk