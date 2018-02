Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kostede i 2015 skatteborgerne 36 milliarder kroner. En stigning på 3 mia. fra 2014.

Det viste en ny beregning fra Finansministeriet, som fiinansminister Kristian Jensen (V) fremlagde torsdag.

I 2014 var tallet 33 milliarder kroner, fremgik det af en tilsvarende analyse sidste år.

I alt udgjorde indvandrere og efterkommere i 2015 en omkostning for de offentlige finanser på 33 milliarder kroner. Det skyldes, at indvandrere og efterkommere fra vestlige lande bidrog til statskassen med indtægter på tre milliarder kr., skriver Ritzau.

Havde ikke-vestlige indvandrere haft samme beskæftigelsesfrekvens som jævnaldrende danskere, var de offentlige finanser blevet forbedret med op mod 17 milliarder kroner, oplyser Kristian Jensen.

»Indvandring til Danmark er kun en gevinst, hvis indvandrerne kommer i arbejde. Det koster os rigtig mange penge, når indvandrere kommer til Danmark og i stedet ender på offentlige ydelser, Og det er jo penge, som vi i stedet kunne have brugt på ældrepleje, skoler, lavere afgifter eller mere politi,« siger han i en pressemeddelelse.

Det er helt rimeligt at opstille den sammenligning. Der har i årevis været meget lidt fokus på, hvor meget ikke-vestlig indvandring koster skatteborgerne, og det er godt at tallene kommer frem. Enhver ledig der kommer i arbejde, er en kæmpe gevinst for samfundet, fordi han går fra at være en udgift som kontanthjælpsmodtager til at være en indtægt som skatteborger. Og kontanthjælpssystemet er overbefolket af personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund. En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viste i 2016, at blandt samtlige ægtepar, hvor begge parter er på kontanthjælp, er hele 84 procent af ikke-vestlig oprindelse.

Det vil være en stor gevinst for velfærds-Danmark, hvis det kan lykkes at forandre flere af disse personer fra udgifter til indtægter. Og at lægge oplysningerne åbent frem er en god start.

