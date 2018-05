Fastende skal kunne arbejde forsvarligt.

Godt nok har det lige været pinse, men det lykkedes alligevel Inger Støjberg at skabe en ordentlig gang ramadan-ramasjang midt i den kristne højtid. I en klumme i BT opfordrede integrationsministeren muslimer til at holde ferie fra deres arbejde, mens de faster under ramadanen, der netop er begyndt og varer en måned. Støjberg mener nemlig, at det er farligt for os alle, når en buschauffør eksempelvis ikke har drukket eller spist i de 18 timer, hvor solen er oppe.

Støjbergs opfordring blev hurtig mødt af et sandt ramaskrig. Både 3F og Arriva mener, at der er tale om et problem, der kun eksisterer i Støjbergs eget hoved, og endda fra egne rækker er der kritik. Venstres finansordfører Jacob Jensen skriver på Facebook, »at vi politikere skulle koncentrere os om at løse de virkelige problemer først.« Og Venstres nye gruppeformand Karen Ellemann konstaterer, at hun heller ikke ville have spidset pennen så hårdt.

Hverken fra Støjberg selv eller i den efterfølgende debat er der fremlagt nogen dokumentation for, at de fastende muslimer her i Vesten hidtil har udgjort en reel fare for deres medborgere, uanset om de kører busser, opererer patienter eller har med farlige maskiner at gøre. Men selv om Støjbergs kronik er skrevet udfra en mavefornemmelse, er det relevant at have en debat om ramadanen i Danmark, især når den falder i en varm måned, hvor det er lyst fra meget tidlig til sent om aftenen. I Mellemøsten, hvor det ganske vist er helt andre temperaturer, holder mange fastende faktisk helt eller delvist fri fra hårdt udendørs arbejde, som Venstres Marcus Knuth også påpeger.

Fastende er naturligvis forpligtet til at kunne arbejde forsvarligt, og vurderer arbejdsgiver, at det ikke er tilfældet, er det vedkommendes ret at træffe konsekvenserne. Menneskers sikkerhed kommer før et religiøst påbud om ikke at indtage vådt eller tørt. tnk