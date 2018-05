På sidste skoledag skal der selvfølgelig være plads til sjov og spas, og sådan skulle det også have været onsdag på Slagelse Gymnasium, hvor 3g'erne havde planlagt revy, brunch og kåringer. Men tirsdag havde 200 elever besluttet sig for at drikke igennem og holde en kæmpe fest med dans på bordene midt i gymnasiets undervisningstid. Da rektoren Lotte Büchert ville dæmpe de berusede unge, begyndte de at buhe af hende, og det blev - forståeligt nok - for meget for rektoren, der besluttede helt at aflyse festlighederne sidste skoledag.

Alle kan komme til at dumme sig, især når man er ung og kåd. Og havde eleverne - når sprittågerne var fordampet - givet rektoren en undskyldning for deres opførsel, kunne historien ende der. Desværre er der tilsyneladende ikke skyggen af anger, skyldfølelse eller ydmyghed at spore. Flere af eleverne kan slet ikke se, at de er gået over stregen og de føler sig i stedet som ofre for den 'strenge' rektor, hvilket de fortørnet har udtalt sig om i flere medier de sidste par dage.

Gad vide, hvad forældrene egentlig mener om deres børns opførsel? Det virker ærlig talt ikke til, at forældrene har løftet pegefingeren, når deres unger frejdigt går i pressen som ofre, og det er faktisk det mest forrykte i hele sagen. Som gymnasielektor i matematik på Lyngby Gymnasium, Steffen Jørgensen påpeger i et debatindlæg i Sjællandske Medier, så er det nu, at forædrene skal træde i kakakter. De skal fortælle børnene, at hvis de selv mødte på arbejde stangberusede og råbende og hoppede rundt på det veldækkede morgenbord, som chefen selv havde dækket, så var de med øjeblikkelig varsel blevet bortvist fra arbejdspladsen med en fyreseddel i nakken.

Tag nu jeres rolle som opdragende forældre alvorlig. Både for jeres egen børns skyld og dem, der skal omgås dem. Og splejs så om en kæmpe buket til den handlekraftige rektor, der fortjener en kæmpe undskyldning. tnk